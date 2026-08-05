Muere un hombre en Tenerife al precipitarse por un acantilado de más de treinta metros
Los hechos ocurrieron a primeras horas de esta tarde y el personal sanitario sólo pudo confirmar la muerte de la víctima
Muere un hombre en la costa norte de Tenerife al precipitarse por un acantilado de más de treinta metros. El suceso se produjo durante las primeras horas de la tarde de este miércoles en el litoral del municipio de La Laguna. Varios recursos de seguridad y emergencias acudieron a un enclave conocido como Charco de Las Lajas, en las proximidades del núcleo de Bajamar.
Testigo
Supuestamente, un testigo aseguró que vio caer a un hombre desde una considerable altura en dicho paraje. Según las primeras hipótesis de trabajo de las fuerzas de seguridad, el fallecimiento pudo deberse a una caída accidental.
La sala operativa del 1-1-2 activó a una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), policías locales de La Laguna, policías nacionales, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, así como Bomberos de Tenerife.
Confirmación
El personal sanitario que llegó al lugar confirmó que la víctima tenía lesiones incompatibles con la vida y certificó el fallecimiento.
Ante dicha circunstancia, se retiró el helicóptero medicalizado del SUC. Y la aeronave del GES intenta recuperar el cadáver y trasladarlo a un lugar en el que sea más fácil hacer el reconocimiento de la víctima.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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