Rescatan de madrugada a un hombre tras caer desde el paseo marítimo a las rocas en el sur de Lanzarote
El afectado, que se accidentó en Playa Blanca (Yaiza) presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa
Un hombre resultó herido durante la madrugada de este miércoles tras caer desde la avenida marítima de Playa Blanca hasta una zona de rocas situada junto al paseo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, en el sur de Lanzarote.
El incidente se produjo alrededor de las 01.31 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que una persona había caído sobre los tetrápodos del paseo marítimo y necesitaba ayuda para ser evacuada.
El 112 activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, la Guardia Civil y la Policía Local.
A su llegada, los bomberos comprobaron que el afectado ya estaba siendo atendido por los servicios sanitarios y la Policía Local. Según la información facilitada por el Consorcio, presentaba un fuerte golpe en la cabeza y varias laceraciones por el cuerpo.
Los efectivos iluminaron la zona y colaboraron con el resto de los servicios de emergencia para trasladar al hombre hasta la ambulancia. La evacuación se realizó a pie a través de unas escaleras cercanas.
El personal del SUC prestó la asistencia inicial al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, y posteriormente lo trasladó en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.
Los efectivos policiales se hicieron cargo de elaborar el correspondiente atestado.
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