Grave un camionero tras volcar una hormigonera y sufrir una parada cardiorrespiratoria en Fuerteventura

Un hombre de 42 años ha resultado herido de gravedad este miércoles tras volcar el camión hormigonera que conducía en la carretera FV-109, a la altura de la rotonda de Lajares, en el municipio de La Oliva.

El accidente se produjo alrededor de las 09.48 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del vuelco del vehículo y de que su conductor había quedado atrapado en el interior.

El 112 activó un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos del Servicio de Extinción y Salvamento de La Oliva y de la Guardia Civil.

Los bomberos rescataron al conductor del interior de la hormigonera y aseguraron la zona para permitir el aterrizaje y el posterior despegue del helicóptero medicalizado.

Durante la asistencia, el afectado sufrió una parada cardiorrespiratoria. El personal sanitario logró recuperarlo tras practicarle las maniobras de reanimación y, una vez estabilizado, fue trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada.

La Guardia Civil colaboró con los bomberos para garantizar la seguridad durante las maniobras de la aeronave y se hizo cargo de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.