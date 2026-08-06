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Una colisión con varios vehículos provoca importantes retenciones en la Avenida Marítima

El accidente, ocurrido a la altura del parque de San Telmo, deja un herido leve y complica la circulación en sentido norte

El parque San Telmo acogerá dos pistas de hielo en enero y febrero

El parque San Telmo acogerá dos pistas de hielo en enero y febrero / LP/DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Una colisión en la que se han visto implicados varios vehículos está generando importantes retenciones en la GC-1, a su paso por la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, en sentido norte. El accidente se produjo sobre las 11.10 horas, a la altura del parque de San Telmo, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Como consecuencia del siniestro, el tráfico presenta importantes dificultades en uno de los principales accesos a la capital grancanaria, con largas retenciones mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Nacional y personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, que se encargaron de asistir a los implicados, regular la circulación y garantizar la seguridad en la vía.

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El personal sanitario atendió a una persona con lesiones de carácter leve, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.

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