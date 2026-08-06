Extinguen un incendio en una casa abandonada de las medianías de Telde

Un incendio declarado a primera hora de la tarde de este jueves en una vivienda abandonada del barranco de La Rocha, en la zona de Lomo Cementerio, ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias en las medianías de Telde. Los bomberos desplegados en el lugar han logrado extinguir las llamas y sofocar el fuego después de una hora de intervención.

El siniestro se originó en un inmueble a medio construir donde residía habitualmente una persona sin hogar, que en el momento de la actuación no se encontraba en el interior del domicilio.

Hasta la zona afectada se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria junto a agentes de la Policía Local de Telde para controlar el fuego y asegurar el perímetro de la intervención. También se incorporaron después otros cuerpos de seguridad.

Sin daños personales

Cuando los bomberos llegaron a la zona, el fuego ya sobresalía por las ventanas del inmueble, situado en la zona del pozo. Una de las principales dificultades de los servicios de emergencias consitió en que las llamas no alcanzaran un torreón de la luz que se encontraba situado a pocos metros de distancia.

Según fuentes policiales, el incendio no provocó daños personales ni afectó a viviendas próximas.

Causas por determinar

Una vez finalizadas las labores de extinción, los equipos de emergencia accedieron al interior del inmueble para comprobar que no hubiera nadie en su interior y verificar el estado de la estructura.

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Las causas que originaron el fuego aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación. Mientras tanto, el operativo continuó trabajando en la zona hasta dar por extinguido el incendio.