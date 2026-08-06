Destrozan maquinaria municipal antes de las fiestas en Fuerteventura
La Policía Local de Puerto del Rosario investiga los daños causados en Los Llanos de la Concepción y pide colaboración vecinal para identificar a los responsables
La Policía Local de Puerto del Rosario investiga varios actos vandálicos contra maquinaria municipal utilizada en los trabajos de acondicionamiento de Los Llanos de la Concepción, en Fuerteventura.
Los daños se produjeron cuando los equipos habían quedado estacionados en la zona para continuar al día siguiente con las labores de mejora del entorno de la iglesia y la plaza pública, coincidiendo con los preparativos de las próximas fiestas del pueblo.
Fueron varios vecinos quienes alertaron a los agentes de lo sucedido. La Policía recopila ahora testimonios para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.
La maquinaria estaba preparada para continuar los trabajos
Los operarios municipales habían dejado la maquinaria en el lugar después de finalizar la jornada, con la intención de retomar las tareas de acondicionamiento al día siguiente.
Durante ese intervalo, una o varias personas causaron daños en los equipos empleados para adecentar el entorno de la iglesia y la plaza.
La información facilitada no detalla qué tipo de maquinaria resultó afectada, el alcance económico de los desperfectos ni si los trabajos previstos han tenido que retrasarse.
Los vecinos alertaron a la Policía Local
El aviso ciudadano permitió que la Policía Local tuviera conocimiento de los daños e iniciara las primeras comprobaciones.
Los agentes están recabando declaraciones de personas que pudieron presenciar los hechos o aportar información sobre movimientos sospechosos en la zona.
La colaboración vecinal será clave para reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes participaron en los actos vandálicos.
Un ataque en plena preparación de las fiestas
Los desperfectos afectan a unos trabajos destinados a mejorar un espacio público antes de las celebraciones de Los Llanos de la Concepción.
La Policía Local ha recordado que los empleados del Ayuntamiento realizan durante todo el año labores de mantenimiento y limpieza, aunque estas actuaciones se intensifican durante el verano por la celebración de fiestas populares en distintos núcleos del municipio.
El ataque no solo provoca daños materiales, sino que también puede dificultar el trabajo de los operarios y retrasar la puesta a punto de los espacios utilizados por los vecinos.
La Policía pide civismo y colaboración ciudadana
El cuerpo municipal ha calificado estas conductas de «injustificables y reprobables» y ha pedido a la ciudadanía que ayude a evitar nuevos episodios similares.
La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha informado de personas identificadas o detenidas.
La Policía Local solicita que cualquier vecino que disponga de datos útiles los comunique a los agentes para facilitar el esclarecimiento de los hechos.
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