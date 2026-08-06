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Detenidos dos extranjeros por amenazas con arma blanca tras un altercado en la calle en Arrecife

Un conflicto personal vinculado a un entorno familiar, en el que participaba una menor, habría sido el origen del altercado con armas blancas en la capital lanzaroteña

Dos agentes de la Policía Local de Arrecife en una imagen de archivo

Dos agentes de la Policía Local de Arrecife en una imagen de archivo / La Provincia

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Bruno Betancor

La Policía Local de Arrecife detuvo este miércoles a dos varones de origen extranjero tras protagonizar un altercado en la vía pública en el que ambos se amenazaron con armas blancas. La intervención se produjo después de que varios testigos alertaran a la central policial sobre una situación de riesgo en una zona de la capital lanzaroteña.

Según la información facilitada, los agentes se encontraban realizando labores habituales de prevención de la seguridad ciudadana cuando recibieron el aviso. Inicialmente, la llamada describía un posible conflicto de pareja, aunque al llegar al lugar los policías comprobaron que se trataba de un enfrentamiento entre dos hombres.

Los testigos presenciales relataron que ambos implicados habían intercambiado amenazas mientras portaban cuchillos y realizaban gestos de agresión de forma reiterada, generando una situación de tensión en plena calle.

Descripción de los hechos y localización de los implicados

Las personas que presenciaron el incidente aportaron detalles clave a los agentes sobre las características de las armas utilizadas. Según indicaron, uno de los cuchillos era metálico y de color gris, mientras que el otro presentaba dimensiones similares, aunque con mango oscuro.

Tras el altercado, uno de los implicados abandonó el lugar en una furgoneta conducida por un tercero, mientras que el otro huyó a pie. Con esta información, la Policía Local inició una búsqueda por la zona que permitió localizar a uno de los sospechosos en poco tiempo.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes encontraron uno de los cuchillos oculto en el tobillo del individuo. El propio implicado reconoció de forma voluntaria que los hechos relatados por los testigos eran ciertos, lo que facilitó la intervención policial.

Sede de la Policía Local de Arrecife

Sede de la Policía Local de Arrecife / LP/DLP

Investigación y detención de los dos varones

A partir de las declaraciones recabadas y de las primeras pesquisas, los agentes lograron identificar también al segundo implicado. Ambos fueron finalmente detenidos como presuntos autores de un delito relacionado con amenazas con arma blanca.

Según se desprende de la investigación, el enfrentamiento tendría su origen en un conflicto personal vinculado al entorno familiar de uno de los detenidos, en el que estaría implicada una menor y la relación sentimental de su madre con el otro arrestado.

La actuación policial permitió esclarecer rápidamente los hechos y evitar que la situación derivara en una agresión de mayor gravedad.

Traslado a dependencias policiales y actuación coordinada

Sobre las 21:00 horas, los agentes trasladaron a los dos detenidos, junto con el arma intervenida y las diligencias correspondientes, a la Comisaría de la Policía Nacional, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

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Durante la intervención, los arrestados no portaban documentación, por lo que facilitaron sus datos de forma verbal. Además, uno de ellos fue trasladado previamente a un centro sanitario de Arrecife para una valoración médica, tal y como se recoge en el informe policial.

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