La Guardia Civil entra en dos casas y encuentra casi 450 plantas

Dos viviendas de La Victoria de Acentejo y La Matanza de Acentejo, en Tenerife, escondían dos plantaciones de cannabis con 448 plantas de marihuana y casi 12 kilos de cogollos preparados para su distribución.

La operación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se saldó con dos personas detenidas y una tercera investigada por un presunto delito de tráfico de drogas.

Durante los registros también se incautaron 46 gramos de resina de hachís, dinero en efectivo y dos vehículos, según la información facilitada por ambos organismos.

Las sospechas comenzaron en una vivienda de La Victoria

La investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de una plantación de cannabis en un inmueble residencial de La Victoria de Acentejo.

A partir de ese momento, comenzaron las pesquisas para reunir indicios y comprobar qué ocurría dentro de la vivienda. Los investigadores identificaron a dos personas que figuraban como arrendatarias del inmueble y que, presuntamente, utilizaban el espacio para cultivar, elaborar y distribuir droga.

Las comprobaciones permitieron descubrir además una segunda vivienda situada en La Matanza de Acentejo, donde los agentes sospechaban que podía funcionar otra plantación.

La operación pasó entonces a centrarse en los dos inmuebles, ambos ubicados en el norte de Tenerife.

Habitaciones transformadas para acelerar el cultivo

Con autorización judicial, los agentes realizaron dos entradas y registros.

En la primera vivienda encontraron una plantación dividida en diferentes fases de crecimiento. Buena parte de las habitaciones había sido adaptada para aumentar la producción de las plantas.

Los investigadores localizaron sistemas de iluminación artificial, humidificadores, bombas de agua, abonos y filtros de aire. Estos equipos permitían controlar las condiciones del interior y favorecer el desarrollo del cannabis al margen de la luz y la ventilación naturales.

La organización de las estancias y el material intervenido apuntaban, según los responsables de la operación, a una instalación preparada para mantener una producción continuada.

En la segunda vivienda apareció otra plantación con una cantidad elevada de plantas de cannabis.

Casi 450 plantas y 12 kilos de cogollos

El balance final de los dos registros fue de 448 plantas de marihuana y cerca de 12 kilos de cogollos.

También se intervinieron 46 gramos de resina de hachís, una cantidad de dinero en efectivo cuyo importe no ha trascendido y dos vehículos vinculados a los investigados.

La actuación permitió desmantelar las dos instalaciones y retirar todos los medios técnicos empleados para mantener los cultivos.

La información difundida no detalla cuánto tiempo llevaban activas las plantaciones ni la cantidad de droga que podría haberse distribuido antes de la intervención.

Dos detenidos y un investigado

La operación terminó con dos personas detenidas y otra investigada como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas por los agentes.

Será ahora la investigación judicial la que determine la participación concreta de cada uno de los implicados y el destino de la droga y del material intervenido.

Una operación coordinada en el norte de Tenerife

El hallazgo de las dos plantaciones fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

La primera pista condujo a una vivienda de La Victoria de Acentejo, pero las pesquisas terminaron destapando una segunda instalación en La Matanza.

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La operación deja como principal resultado el desmantelamiento de dos cultivos interiores con casi medio millar de plantas, además de una importante cantidad de marihuana ya recolectada.