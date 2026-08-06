Un repartidor ayuda a localizar al autor de un robo en un supermercado de Gran Canaria

Dos intervenciones desarrolladas en apenas unas horas terminaron con dos personas detenidas en Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán. Uno de los arrestados tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención y personación, mientras que el segundo fue localizado tras el presunto hurto de varios productos en un supermercado.

La primera actuación comenzó durante un control de vehículos en la avenida Las Palmeras. La segunda se produjo al día siguiente cerca de la playa de Puerto Rico, después de que un repartidor alertara a un agente sobre dos personas situadas en una parada de guaguas.

Un fuerte olor a marihuana destapó una orden judicial pendiente

La primera intervención tuvo lugar sobre las 21.30 horas del domingo 2 de agosto, durante un dispositivo estático de control en la avenida Las Palmeras de Puerto Rico.

Los agentes dieron el alto a una furgoneta y percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior. Esta circunstancia motivó la inspección del vehículo y la identificación de sus ocupantes.

Al consultar las bases de datos policiales, comprobaron que sobre uno de ellos pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación en vigor, dictada por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias. Posteriormente quedó a disposición de la Guardia Civil.

La información facilitada no atribuye a los ocupantes ningún delito relacionado con sustancias estupefacientes. El resultado relevante de la intervención fue la localización de la persona reclamada judicialmente.

Un repartidor alertó del presunto hurto en el supermercado

La segunda actuación se produjo pasadas las 12.30 horas del lunes 3 de agosto, cuando la sala operativa recibió un aviso por un presunto hurto en un supermercado situado cerca de la playa de Puerto Rico.

En ese momento, un conductor de un vehículo de reparto pidió ayuda a un agente de la Unidad de Tráfico. El testigo explicó que dos individuos se encontraban en una parada de guaguas próxima y que uno de ellos acababa de abandonar el establecimiento después de sustraer varios productos.

Varias patrullas se desplazaron hasta la zona y localizaron a dos personas. Una de ellas coincidía con la descripción facilitada por el repartidor y por el personal del supermercado.

Recuperan varias botellas de bebidas alcohólicas

Durante la inspección de la bolsa que llevaba el sospechoso, los agentes encontraron diferentes artículos, entre ellos varias botellas de bebidas alcohólicas.

El responsable del establecimiento reconoció los productos como pertenecientes al supermercado, por lo que los efectos fueron recuperados y devueltos al comercio.

La Policía Local instruyó diligencias por un presunto delito leve de hurto y remitió las actuaciones a la Guardia Civil para que continuara la investigación.