El cadáver apareció en plena calle y parecía una sobredosis: dos detenidos por homicidio en Las Palmas de Gran Canaria

El hallazgo del cuerpo de un hombre en una calle del Risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria, parecía inicialmente responder a una muerte natural o a una posible sobredosis. Casi seis meses después, la investigación policial ha dado un giro completo al caso: dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de su homicidio.

El fallecido, que tenía problemas de drogodependencia, fue localizado en la vía pública el pasado 14 de febrero. Las circunstancias en las que apareció el cadáver hicieron pensar en un primer momento que su muerte podía estar relacionada con causas naturales o con el consumo de sustancias. Sin embargo, los resultados de la autopsia descartaron esta hipótesis.

La autopsia cambió el rumbo del caso

El examen forense determinó que el hombre había sufrido una muerte violenta. En concreto, falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una importante hemorragia interna derivada de una fuerte contusión en el bazo.

A partir de ese momento, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas abrió una investigación que se prolongó durante varios meses y permaneció bajo secreto de sumario. Las pesquisas se desarrollaron, según explica la Policía Nacional, en un entorno especialmente hermético y complejo.

Los investigadores consiguieron finalmente reconstruir lo que presuntamente había sucedido antes de que el cadáver apareciera en la calle.

Una brutal agresión en un «fumadero»

Según la investigación policial, la víctima habría sufrido una brutal agresión en un cuarto utilizado como «fumadero» en el propio barrio. La Policía sitúa el posible origen de la paliza en una deuda relacionada con el tráfico a pequeña escala de sustancias estupefacientes.

Tras recibir los golpes, el estado de salud del hombre habría ido empeorando progresivamente sin que recibiera la asistencia médica que necesitaba.

La investigación sostiene que, cuando la víctima se encontraba ya en sus últimos momentos de vida, los presuntos responsables trasladaron su cuerpo desde el lugar de la agresión hasta la vía pública, donde posteriormente fue localizado.

El intento de ocultar el escenario de la paliza

Con este movimiento habrían tratado de desvincular el fallecimiento del lugar donde se produjo la agresión y hacer pasar lo sucedido por una muerte natural, dificultando así las pesquisas policiales.

Las averiguaciones realizadas durante estos meses han permitido además sacar a la luz una situación que, según la Policía Nacional, iba más allá de este homicidio. Los investigadores determinaron que tanto el fallecido como otros consumidores habituales de drogas de este entorno sufrían presuntamente agresiones, humillaciones y vejaciones de manera continuada.

Los ahora investigados se habrían aprovechado, según la Policía, de la situación de especial vulnerabilidad y exclusión social en la que se encontraban estas personas.

Dos detenidos meses después

La denominada Operación Risco culminó los días 29 y 30 de julio con la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito de homicidio. Uno de ellos prestó declaración en dependencias policiales.

Una vez concluidas las diligencias policiales, ambos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.