Crimen en el Risco de San Nicolás: apalizan a un hombre por una deuda de 20 euros y simulan una sobredosis

Todo parecía apuntar a una muerte por sobredosis cuando el cadáver de Tony, un varón de 58 años que arrastraba problemas de adicción a las drogas, fue hallado el 14 de febrero en una calle del Risco de San Nicolás. Sin embargo, las pesquisas realizadas en los últimos seis meses por la Policía Nacional han revelado que el fallecimiento no se produjo allí, ni por causas naturales. Murió tras recibir una brutal paliza en un fumadero, presuntamente a manos de dos jóvenes de 20 y 21 años habituados a agredir y humillar a otros consumidores habituales de la zona.

El magistrado Alberto Puebla Contreras, titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, ha asumido la investigación. Tras el pase a disposición judicial, que se produjo a principios de agosto, ha dejado a los sospechosos en libertad provisional con la obligación de firmar cada 15 días por un presunto delito de homicidio.

La denominada operación Risco comenzó tras el hallazgo del cuerpo en plena vía pública. Aunque las circunstancias del fallecimiento apuntaban a causas naturales, el resultado de la autopsia permitió descartar esa primera hipótesis.

El motivo del crimen es una deuda inferior a 20 euros por un asunto relacionado con el tráfico de drogas

La víctima, al contrario de lo que se creyó al principio, recibió una fuerte contusión en la parte superior izquierda del abdomen. Los médicos forenses concluyeron que falleció por un choque hipovolémico provocado por una importante hemorragia interna.

A partir de ese momento, el Grupo de Homicidios inició unas pesquisas que se prolongaron durante varios meses bajo secreto de sumario. Las actuaciones, que según los investigadores se desarrollaron en un entorno especialmente complejo y hermético, permitieron reconstruir lo sucedido.

En un momento desconocido de mediados de febrero, la víctima se dirigió a un cuarto utilizado frecuentemente en el barrio como fumadero. Allí lo esperaban sus agresores, que decidieron atacarle a golpes porque les debía una cantidad inferior a 20 euros. Esta cuantía procedía de una deuda económica relacionada con el tráfico de drogas a pequeña escala.

Falta de asistencia médica

El hombre de 58 años sufrió graves lesiones y su estado de salud fue deteriorándose de forma progresiva sin recibir la asistencia médica que necesitaba. Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo permaneció en el interior del inmueble junto a los dos investigados.

Las diligencias policiales han permitido acreditar que, en sus últimos momentos de vida, los presuntos autores del homicidio trasladaron su cuerpo desde el lugar donde se produjo la agresión hasta el punto donde fue localizado más adelante.

Los agresores atacaron a la víctima en un fumadero del barrio y trasladaron el cuerpo hasta la vía pública

Su intención, según sospechan los investigadores, habría sido desvincular el fallecimiento del varón del escenario de la paliza y aparentar una muerte por causas naturales, lo cual dificultó las posteriores averiguaciones.

Los agentes al frente del caso pudieron ahondar en agresiones previas por parte de los dos jóvenes. Según las fuentes consultadas, tanto la víctima como otros consumidores habituales de drogas del entorno sufrían agresiones, humillaciones y vejaciones de forma continuada por parte de los detenidos. Estos habrían aprovechado así que los agredidos eran personas en situación de especial vulnerabilidad y exclusión social.

Ocultaron el crimen

Los dos varones habrían logrado esconder el crimen durante meses. Pero, como resultado de la operación, fueron finalmente detenidos los días 29 y 30 de julio. Tras el arresto, uno de ellos prestó declaración en dependencias policiales.

Una vez finalizadas las diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la situación de libertad provisional con cargos al no apreciar riesgo de fuga.