Controlado el incendio en la zona de podas del vertedero de Juan Grande

Un incendio declarado en el vertedero de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ha generado una gran columna de humo negro visible desde diferentes zonas del sur de Gran Canaria y desde la autopista GC-1, aunque el fuego ha sido contenido tras la intervención de un amplio dispositivo de emergencias. Se han visto afectados por las llamas dos trituradoras, una de ellas de restos de poda y otra de residuos voluminosos, según informa el Cabildo.

Las llamas se originaron en una zona de trituración de restos de poda y material vegetal, pero fueron contenidas y no existe afección a superficie forestal ni a la circulación en la autopista.

El aviso se recibió sobre las 15.30 horas de este viernes, 7 de agosto, por parte del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que desplegó los recursos necesarios para extinguir las llamas, situadas en un espacio donde el verano pasado ya se registraron otros dos conatos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria del parque de Arinaga, bomberos de San Bartolomé de Tirajana, dos helicópteros y una unidad terrestre de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, además de una unidad del Servicio Canario de la Salud activada por protocolo preventivo.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana movilizó tres camiones autobomba y una unidad ligera. También participan agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Incendio en el vertedero de Juan Grande, San Bartolomé de Tirajana / Andrés Cruz

Descargas de medios aéreos

Las descargas efectuadas por los medios aéreos, junto con la intervención de los bomberos y del personal del Consorcio de Emergencias, permitieron contener el incendio en la parte al aire libre antes de dos horas, si bien todavía permanecía visible una llamativa columna de humo impulsada por el viento.

La Provincia

Perimetrado

El incendio quedó perimetrado sobre las 18.00 horas gracias a la actuación conjunta de los servicios de emergencia, que lograron frenar su avance hacia las instalaciones principales del Ecoparque Sur. Según explicó el concejal de Seguridad y Emergencias de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo, las llamas se originaron en la zona de acopio de restos de poda y llegaron a superar el muro que la separa del área de pretrituración, aunque no llegó a afectar a la nave de tratamiento y quedaron confinadas dentro del Ecoparque.

Álamo detalló que los sistemas automáticos de protección del propio ecoparque, basados en un sistema de espuma que reduce el oxígeno disponible para la combustión, contribuyeron a contener el avance de las llamas. Parte del incendio también alcanzó el foso de la instalación, sin provocar daños en el edificio principal, si bien tiene una gran carga térmica porque hay mucho combustible.

Tras confinar el incendio, que afectó también parcialmente a la zona de voluminosos, los equipos de Medio Ambiente abandonaron el lugar, mientras que los bomberos del Consorcio y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana permanecieron en el Ecoparque para proseguir con las labores de extinción del fuego, dejando que termine de quemar el material en la zona confinada.

Desviación de camiones

En cuanto a los daños materiales, la Consejería de Medio Ambiente aseguró en un comunicado que llevará a cabo en los próximos días un análisis más exhaustivo, pero sí se ha confirmado ya que el fuego afectó sensiblemente a un triturador de poda y otro de voluminosos. Igualmente, se ha puesto en contacto con los ayuntamientos de la vertiente sur para desviar, a partir de mañana, el tránsito de camiones al Ecoparque Norte mientras se normaliza la situación en el del sur.

En cuanto a las causas del incendio, y a falta de una investigación más exhaustiva, las primeras hipótesis apuntan a la posible presencia de algún material inflamable entre los restos de poda pendientes de trituración, cuya ignición podría haberse producido durante su paso por el equipo triturador. La elevada sequedad del material vegetal, unida a las condiciones meteorológicas extremas registradas durante la jornada, habría favorecido posteriormente la rápida propagación del fuego.

Plena ola de calor

Por el momento no se ha informado de afecciones a la circulación en la autopista ni ha sido necesario adoptar medidas extraordinarias de tráfico. Las autoridades descartan inicialmente cualquier riesgo de propagación hacia zonas forestales.

El incendio se produce en plena ola de calor, después de que el Cabildo adoptara medidas preventivas para reducir el riesgo de incendios en el ecoparque, entre ellas la limitación del depósito de restos de poda de palmera por parte de empresas privadas con el objetivo de evitar grandes acumulaciones de material combustible.

Esta decisión fue cuestionada por más de 40 empresas del sector, que denunciaron que la restricción no afectaba a los ayuntamientos y que les obligaba a trasladar parte de los residuos hasta el Ecoparque Norte, en Salto del Negro, incrementando los costes de transporte y reduciendo el número de trayectos diarios que podían realizar.