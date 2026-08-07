Interceptan a un taxista en Las Palmas de Gran Canaria: da positivo en THC y encuentran hachís en el vehículo

Un taxista fue interceptado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria después de que agentes de la Policía Nacional detectaran que circulaba de manera irregular y presentaba síntomas compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes. La posterior prueba de drogas practicada al conductor arrojó un resultado positivo en THC.

Los hechos se produjeron alrededor de las 19.00 horas en la zona de la Iglesia Coreana. Tras detener el vehículo, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la Policía Local de la capital grancanaria para realizar las comprobaciones pertinentes.

Hasta el lugar se desplazó la Unidad de Atestados de la Policía Local, encargada de practicar la prueba de detección de sustancias estupefacientes. Paralelamente, la Policía Nacional activó a su Unidad de Guías Caninos para inspeccionar el taxi.

Los perros localizaron hachís en el taxi

Durante la inspección, los perros de la unidad especializada localizaron una pequeña cantidad de hachís oculta en el interior del vehículo, según recoge un comunicado difundido por CSIF.

La prueba realizada posteriormente al taxista confirmó un positivo en THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, por lo que los agentes tramitaron las correspondientes diligencias.

La actuación ha llevado a CSIF a poner el foco sobre las condiciones en las que trabaja actualmente la Unidad de Atestados de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. El sindicato sostiene que existen carencias tanto de personal habilitado como de medios materiales para efectuar este tipo de controles.

CSIF denuncia falta de agentes habilitados

Según los datos aportados por la organización sindical, de los 26 agentes que integran la Unidad de Atestados, solo siete están habilitados para realizar pruebas de detección de drogas. CSIF asegura que esta situación ha provocado dificultades en intervenciones anteriores cuando ningún policía con la formación necesaria se encontraba de servicio.

El sindicato afirma que en determinadas ocasiones ha sido necesario solicitar la colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. También sostiene que se han producido casos en los que no ha sido posible realizar la prueba a conductores que presentaban indicios de consumo por no disponer de personal habilitado.

Etilómetros fuera de servicio

A esta situación se suman, siempre según la denuncia de CSIF, los problemas con los medios materiales. La organización asegura que los 14 etilómetros propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria están actualmente fuera de servicio, bien por averías o por no disponer de la verificación obligatoria.

Las pruebas de alcoholemia estarían realizándose actualmente con dos dispositivos cedidos por la Dirección General de Tráfico, según la misma fuente.

CSIF también advierte de que el contrato para realizar los análisis de contraste de las pruebas de drogas lleva varios meses vencido y continúa funcionando mediante una prórroga. El sindicato considera que una eventual interrupción de este servicio podría repercutir en expedientes sancionadores e investigaciones relacionadas con delitos contra la seguridad vial.

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Ante esta situación, la organización sindical reclama al Ayuntamiento capitalino que aumente el número de agentes formados para realizar pruebas de drogas, renueve los medios disponibles y garantice la continuidad de los servicios necesarios para las investigaciones de tráfico.