El juez deja en libertad a los dos investigados por la muerte de un toxicómano en Las Palmas de Gran Canaria

El órgano judicial de guardia en Las Palmas de Gran Canaria ha acordado la puesta en libertad provisional de los dos hombres investigados por la muerte de un hombre de 58 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 14 de febrero en una calle del Risco de San Nicolás, en la capital grancanaria.

El instructor del procedimiento es Alberto Puebla Contreras, titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, quien ha adoptado esta decisión mientras continúa la investigación judicial sobre los hechos. Los investigados tienen obligación de firmar en el órgano judicial cada 15 días.

Los dos investigados, de 20 y 21 años, fueron detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de homicidio tras una investigación que se prolongó durante varios meses.

La investigación dio un giro tras la autopsia

Cuando el cuerpo fue localizado en la vía pública, las primeras hipótesis apuntaban a que el fallecimiento podía deberse a causas naturales o a una posible sobredosis, ya que la víctima presentaba problemas de drogodependencia.

Sin embargo, la investigación cambió de rumbo una vez conocidos los resultados de la autopsia.

El examen forense concluyó que el hombre había fallecido de forma violenta, descartando por completo las hipótesis iniciales. Según el informe, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por una importante hemorragia interna originada por una fuerte contusión en el bazo.

Este resultado llevó a la Policía Nacional a tratar el caso como un posible homicidio.

Una investigación desarrollada durante casi seis meses

Tras conocerse las conclusiones del informe forense, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas asumió la investigación.

Las diligencias permanecieron bajo secreto de sumario durante varios meses mientras los investigadores recopilaban pruebas e intentaban reconstruir lo sucedido.

Según la información facilitada por la Policía Nacional este viernes, la investigación se desarrolló en un entorno especialmente complejo y hermético, lo que obligó a prolongar las pesquisas hasta reunir los indicios necesarios para practicar las detenciones.

Una presunta deuda de menos de 20 euros como origen del conflicto

Según ha podido conocer este periódico, el supuesto origen de la agresión habría sido una deuda económica inferior a 20 euros.

El juzgado continuará practicando las diligencias que considere necesarias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar, en su caso, las responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos.