Tres mujeres heridas tras chocar un vehículo contra una vivienda en Mogán

Tres mujeres han resultado heridas este viernes después de que el vehículo en el que viajaban impactara contra una vivienda en Mogán, en el sur de Gran Canaria.

El accidente se produjo alrededor de las 15.36 horas en la calle Europa, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir la alerta, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias, una medicalizada y dos de soporte vital básico, para atender a las afectadas.

Una de las mujeres, herida de carácter moderado

El personal sanitario asistió a una mujer que presentaba traumatismos en la clavícula y en una extremidad inferior de carácter moderado. Tras ser estabilizada, fue trasladada en una ambulancia medicalizada a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

Las otras dos mujeres presentaban estado de ansiedad y cervicalgia de carácter leve y también fueron trasladadas al mismo centro hospitalario en ambulancias de soporte vital básico.

Hasta el lugar se desplazaron asimismo agentes de la Policía Local, que se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.