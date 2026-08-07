Grave accidente en El Salobre: ocho heridos, dos coches incendiados y un ocupante atrapado
Dos vehículos se incendiaron tras el accidente y los bomberos tuvieron que liberar a uno de los ocupantes atrapado en el interior de otro coche
El accidente registrado a primera hora de este viernes en la GC-1, a la altura de El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana, se salda finalmente con ocho personas heridas de diversa consideración. En la colisión se vieron implicados varios vehículos y una guagua, mientras que dos de los coches afectados terminaron incendiándose.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta sobre las 7.50 horas por el siniestro ocurrido en el punto kilométrico 53 de la GC-1, lo que provocó la movilización de un amplio dispositivo de emergencias.
Hasta el lugar se desplazaron recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, Guardia Civil, Protección Civil y el Servicio de Conservación de Carreteras.
Dos vehículos se incendiaron
La magnitud del accidente obligó a intervenir a los bomberos, que tuvieron que extinguir el incendio declarado en dos de los vehículos implicados. Además, los efectivos liberaron a uno de los ocupantes que había quedado atrapado en el habitáculo de otro de los coches.
Ante la información recibida inicialmente desde el lugar, el coordinador sanitario del SUC decidió movilizar cuatro ambulancias, una de soporte vital avanzado y tres de soporte vital básico.
Una vez en la zona, los sanitarios atendieron a ocho afectados, siete de ellos con lesiones de carácter moderado y uno con heridas leves.
Ocho personas trasladadas a centros hospitalarios
Entre los afectados se encuentra una mujer de 75 años con politraumatismos moderados y un hombre de 32 años que presentaba también un politraumatismo de carácter moderado. Ambos fueron evacuados al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.
Una mujer de 47 años sufrió un traumatismo torácico leve y fue trasladada al Hospital Hospiten Roca. Al mismo centro fue evacuada una mujer de 91 años con un traumatismo moderado en una extremidad inferior.
También resultaron heridos un hombre de 39 años y una mujer cuya edad no había podido ser precisada en el momento de la asistencia. Ambos presentaban cervicalgias de carácter moderado y fueron trasladados al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.
Los bomberos liberaron a uno de los heridos
Uno de los afectados que requirió una intervención más compleja fue un hombre de 55 años, que quedó atrapado en el interior de uno de los vehículos. Los bomberos consiguieron liberarlo y posteriormente fue atendido por un politraumatismo de carácter moderado. Una ambulancia de soporte vital avanzado lo trasladó al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.
El balance se completa con un hombre de 64 años que presentaba cervicalgia y un traumatismo torácico de carácter moderado. También fue evacuado en una ambulancia medicalizada al mismo centro hospitalario.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y de la elaboración del correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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