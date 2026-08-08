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Un choque acaba con un coche fuera de la vía y contra una valla en Arrecife

La conductora de uno de los turismos perdió el control tras un impacto lateral, atravesó la valla de un solar y tuvo que ser trasladada al hospital.

Estado del coche.

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Bruno Betancor

Un accidente entre dos coches terminó este viernes por la noche con uno de ellos fuera de la vía y empotrado contra la valla de un solar en el barrio de San Francisco Javier, en Arrecife.

El siniestro ocurrió en la calle Viriato, después de que ambos vehículos colisionaran lateralmente. A raíz del impacto, la conductora de uno de los turismos perdió el control, se salió de la calzada y acabó entrando en un solar próximo tras romper parte del cerramiento.

La conductora terminó dentro de un solar

Según la información facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias, el coche implicado era un Dacia Sandero.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, la conductora ya estaba siendo atendida por los servicios sanitarios.

Presentaba dolor leve en el cuello y posteriormente fue trasladada hasta el hospital para una valoración más completa.

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La otra persona implicada en el accidente también presentaba inicialmente heridas de carácter leve.

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