Un choque acaba con un coche fuera de la vía y contra una valla en Arrecife
La conductora de uno de los turismos perdió el control tras un impacto lateral, atravesó la valla de un solar y tuvo que ser trasladada al hospital.
Un accidente entre dos coches terminó este viernes por la noche con uno de ellos fuera de la vía y empotrado contra la valla de un solar en el barrio de San Francisco Javier, en Arrecife.
El siniestro ocurrió en la calle Viriato, después de que ambos vehículos colisionaran lateralmente. A raíz del impacto, la conductora de uno de los turismos perdió el control, se salió de la calzada y acabó entrando en un solar próximo tras romper parte del cerramiento.
La conductora terminó dentro de un solar
Según la información facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias, el coche implicado era un Dacia Sandero.
Cuando los bomberos llegaron al lugar, la conductora ya estaba siendo atendida por los servicios sanitarios.
Presentaba dolor leve en el cuello y posteriormente fue trasladada hasta el hospital para una valoración más completa.
La otra persona implicada en el accidente también presentaba inicialmente heridas de carácter leve.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: las personas que enfermen durante las vacaciones de verano podrán recuperar los días
- La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias mañana domingo: bajan las temperaturas y se retira la calima
- Crimen en el Risco de San Nicolás: apalizan a un hombre por una deuda de 20 euros y simulan una sobredosis
- El viaducto del Guiniguada reabre antes de tiempo: ya se puede circular en sentido norte
- Ángel Nuez Alonso: 'Canarias se está convirtiendo en una prolongación del Sáhara
- El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida
- Final del Carranza: De la Barrera se quita la careta y elige a Churripi, Ruiz, Kirian, Fuster, Rafa Cruz y Marvin
- De Hogwarts a HiperDino: Daniel Radcliffe sorprende haciendo la compra en Tenerife