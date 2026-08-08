Un hombre ebrio cae por una zona de rocas en Playa Blanca y acaba hospitalizado

Un hombre de 43 años y en estado ebrio resultó herido este viernes por la noche tras caer por una zona de rocas junto al mar en Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza.

El accidentado sufrió un fuerte golpe en la cabeza después de precipitarse en las inmediaciones de la calle Irlanda. El suceso ocurrió alrededor de las 21.30 horas y obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

La Policía Local ya estaba junto al herido

Tras recibir el aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se desplazaron hasta Playa Blanca.

A su llegada, agentes de la Policía Local de Yaiza ya se encontraban junto al hombre, que había quedado herido en la zona rocosa.

La dificultad del terreno y la cercanía del mar hicieron necesaria la intervención de los equipos de emergencia para atenderlo con seguridad.

Un fuerte golpe en la cabeza tras la caída

Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal sanitario valoró al accidentado, de nacionalidad marroquí, y comprobó que presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza como consecuencia de la caída.

Noticias relacionadas

Tras una primera asistencia en la zona, los sanitarios decidieron su traslado a un centro hospitalario.