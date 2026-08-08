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Muere un motorista de 49 años tras un accidente en Lanzarote

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC

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Bruno Betancor

Haría

Un motorista de 49 años falleció este sábado, 8 de agosto, tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera LZ-208, en el municipio lanzaroteño de Haría.

El siniestro se produjo alrededor de las 19.30 horas. Cuando llegaron los recursos sanitarios, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas.

Pese a los esfuerzos realizados, las maniobras no dieron resultado y los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Dos ambulancias movilizadas hasta la LZ-208

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta informando del accidente de un motorista en esta carretera del norte de Lanzarote.

Tras valorar la información facilitada por los alertantes, el SUC movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

A su llegada, los equipos de emergencia encontraron al motorista en situación crítica e iniciaron inmediatamente las maniobras de reanimación.

Los sanitarios trataron de reanimarlo sin éxito

El hombre presentaba una parada cardiorrespiratoria en el momento inicial de la asistencia.

Los profesionales sanitarios practicaron técnicas de reanimación básica y avanzada durante la intervención, aunque finalmente tuvieron que confirmar el fallecimiento del afectado.

El accidente movilizó además a efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente

Los agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el correspondiente atestado para esclarecer cómo se produjo el siniestro.

La Policía Local y Protección Civil también colaboraron con el resto de los recursos desplazados hasta la carretera.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas que provocaron el accidente.

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