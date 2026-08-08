Vecinos del Risco de San Nicolás reclaman recursos de atención a la drogodependencia tras la muerte de un hombre en un fumadero: "El barrio lleva años sufriendo las consecuencias de la venta de droga"

Tony, un varón de 58 años con problemas de drogodependencia, falleció a causa de los golpes propinados, presuntamente, por dos jóvenes en un fumadero del Risco de San Nicolás. Una deuda de veinte euros fue suficiente para arrastrar al hombre hasta dejarlo tirado en mitad de una calle, tras darle una paliza que le acabó costando la vida. Este trágico suceso es el último episodio vivido en una zona que lleva años conviviendo con las consecuencias que genera el abundante tráfico de drogas que tiene lugar en el barrio.

Agustín Suárez, presidente de la Asociación Sociocultural Amirisco, es uno de los miles de vecinos que ven día a día cómo la drogodependencia y el narcotráfico degradan cada vez más el lugar en el que viven. «El barrio lleva años sufriendo las consecuencias de la venta de droga. A veces es un tema tabú, pero es uno de los graves problemas que tenemos», cuenta Suárez, quien añade que "conocía de vista" al difunto: un habitual de la zona que solía dormir en una infravivienda junto a otras personas.

Enfrentamientos habituales

El vecino expone que, a pesar de que es habitual ver a los consumidores de heroína «pulular por el barrio», con «consecuencias indeseables, como que hacen por ahí sus necesidades o casos extremos como la persona fallecida». Suárez relata que por la zona suelen ser sucederse diversos enfrentamientos y otras situaciones de violencia entre los consumidores, una circunstancia que dificulta a la zona «generar un ambiente social positivo».

«Es un tema del que no se quiere hablar, nos hacemos los locos, como si no fuera con nosotros. Es frustrante, porque la calle está ocupada por ellos y, por ejemplo, los niños no pueden jugar en ella», afirma Suárez. Sin embargo, el vecino destaca que no cree que se trate de malas personas, sino de personas adictas que necesitan ayuda y se buscan la vida como pueden: «Algunos piden por la calle, otros hacen algunos recados, ayudan a subir las compras... son personas que se buscan la vida para poder consumir».

Son seres humanos que, desgraciadamente, han caído en la trampa de las drogas Agustín Suárez — Presidente de Amirisco y vecino del barrio.

Si bien Suárez afirma que la vigilancia policial es «prácticamente inexistente», con «nula presencia de la Policía Local y algunas redadas puntuales de la Nacional», considera que la solución no pasa por ahí. Para el vecino, la mayor parte de la responsabilidad recae en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que «no dota de recursos para la atención de la drogodependencia» a la zona —a pesar del volumen de tráfico y adictos de sus calles—. «Parece que, como somos un barrio humilde, el Ayuntamiento mira para otro lado, como el que barre debajo de la alfombra para que no se vea», denuncia Suárez, quien añade que «si tuvieran la atención que necesitan, en materia de aseo y cuidados, no perderían la cabeza. Son seres humanos que, desgraciadamente, han caído en la trampa de las drogas».