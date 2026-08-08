Un vuelo procedente de Chile es desviado a Canarias para atender una emergencia médica
Los controladores coordinan la ruta más directa posible para aterrizar en Gran Canaria
Una incidencia médica en un vuelo ha provocado que tenga que ser desviado a Canarias para la atención de un pasajero. Así lo informan los controladores aéreos en sus redes sociales, en las que aclaran que el avión, que partió de Santiago de Chile rumbo a Madrid, solicitó ser desviado a Gran Canaria cuando se localizaba al oeste de Madeira.
Al parecer, una pasajera con problemas cardiacos tuvo que ser atendida por varios médicos que se encontraban a bordo, antes de recibir ayuda en tierra.
Los centros de control de Canarias y Portugal coordinaron la ruta más directa hasta la isla, a la vez que se gestionó la atención médica una vez aterrizado el avión.
Cuando la aeronave ya se encontraba en los sectores de aproximación del archipiélago, se le recortó la misma, para ahorrar el mayor tiempo posible.
Vuelo de Latam
Este incidente se produjo en un vuelo de Latam Airlines que partió este viernes desde Chile y debía llegar el sábado a Madrid.
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