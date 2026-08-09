Los iban a detener y preparaban otro golpe: cae una banda en Tenerife

Durante meses, estaciones de servicio, restaurantes y comercios de Tenerife vivieron con la amenaza de nuevos asaltos nocturnos. Entraban con el rostro cubierto, utilizaban cuchillos, mazas y dispositivos de electrochoque, actuaban en cuestión de minutos y desaparecían antes de poder ser localizados.

Ese escenario ha terminado con una amplia operación de la Guardia Civil, que ha detenido a ocho personas y da por esclarecidos 34 hechos delictivos cometidos en distintos municipios de la Isla.

Tres de los arrestados han ingresado ya en prisión provisional.

La intervención llegó además en un momento clave: los agentes precipitaron las detenciones cuando detectaron que el grupo se preparaba presuntamente para cometer un nuevo asalto.

Capuchas, grandes cuchillos y golpes ejecutados en pocos minutos

La investigación comenzó hace aproximadamente cuatro meses, después de que los agentes detectaran un incremento de robos violentos en establecimientos de Tenerife.

El método se repetía.

Los integrantes de la banda ocultaban su rostro y utilizaban armas blancas de grandes dimensiones, mazas, objetos contundentes y dispositivos tipo táser para intimidar a trabajadores y responsables de los negocios.

Los asaltos se desarrollaban con rapidez y, según la investigación, con un elevado nivel de agresividad.

A los detenidos se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza y sustracción de vehículos a motor.

Robaban coches y cambiaban las matrículas para desaparecer

La huida también estaba preparada de antemano.

El grupo utilizaba vehículos de alquiler o coches previamente sustraídos y sustituía sus matrículas por placas robadas que cambiaban con frecuencia para complicar el seguimiento policial.

Antes de cometer los asaltos realizaban labores de reconocimiento de los objetivos.

Después abandonaban los vehículos en puntos escogidos como “zonas de enfriamiento”, con la intención de evitar que pudieran ser vinculados inmediatamente con los delitos.

Esa forma de actuar obligó a los investigadores a reconstruir movimientos, conexiones y vehículos durante meses hasta poder identificar a los presuntos integrantes de la organización.

Más de 160.000 euros entre botín y destrozos

El impacto económico de los robos ha sido elevado.

La Guardia Civil cifra en más de 60.000 euros el valor de los efectos sustraídos, entre ellos cajas fuertes con recaudaciones, dinero en efectivo, máquinas de cobro, joyas y tabaco.

A ello se añaden los daños ocasionados durante los asaltos.

Los destrozos en establecimientos superarían los 100.000 euros, situando las pérdidas totales por encima de los 160.000 euros.

Lo que encontraron en los cuatro registros

La operación culminó con cuatro registros domiciliarios autorizados judicialmente.

En ellos, los agentes intervinieron una placa identificativa de Policía Local, un arma simulada con apariencia de subfusil, puños americanos, dispositivos de electrochoque, mazas, llaves correspondientes a coches de alquiler y una importante cantidad de tabaco y joyas.

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El material encontrado reforzó las sospechas acumuladas durante la investigación.