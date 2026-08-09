Mejora dentro de la gravedad uno de los heridos en la explosión de Telde

El trabajador de 35 años que resultó gravemente herido en la explosión registrada este miércoles en el polígono industrial de Salinetas, en Telde, continúa ingresado en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y evoluciona estable dentro de la gravedad. El hombre, de nacionalidad peruana y vecino de San Gregorio, fue una de las tres personas heridas en un accidente laboral que también provocó la muerte de otro trabajador.

La Provincia

El segundo trabajador que también resultó herido de gravedad fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, aunque pudo recibir el alta médica durante la tarde-noche del mismo miércoles. Según la información publicada por TELDEACTUALIDAD, este trabajador reside en el mismo domicilio que el operario de 35 años que continúa hospitalizado. El tercer afectado presentó lesiones de carácter leve y no precisó ingreso hospitalario.

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