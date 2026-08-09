Una moto arde tras chocar con un coche en Puerto del Rosario

Una colisión entre un coche y una motocicleta terminó este domingo por la noche con la moto completamente envuelta en llamas en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

El accidente se produjo durante la noche del 9 de agosto y obligó a movilizar a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y bomberos, que acudieron al lugar para asegurar la zona y sofocar el incendio originado tras el impacto.

Pese a lo aparatoso de la escena, no se registraron heridos de gravedad.

La motocicleta comenzó a arder tras el choque

Según la información disponible, ambos vehículos colisionaron por causas que no han trascendido.

Después del impacto, la motocicleta se incendió, generando una importante llamarada y obligando a intervenir a los servicios de emergencia.

Los bomberos se encargaron de controlar el fuego mientras los agentes regulaban la circulación y aseguraban el entorno.

Retenciones durante la intervención

El accidente provocó algunas retenciones de tráfico mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

La presencia de los vehículos accidentados y del operativo desplegado obligó a extremar las precauciones en la zona hasta que la situación quedó controlada.

Sin heridos de gravedad

A pesar de la violencia del choque y del posterior incendio, el balance fue afortunadamente menos grave de lo que podía hacer pensar la escena.

No consta que ninguna de las personas implicadas haya sufrido lesiones de gravedad.