Atraco a punta de pistola en una peluquería de Telde

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Telde (Gran Canaria) a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en una peluquería. La actuación fue llevada a cabo por efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, alrededor de las 14:00 horas, cuando el individuo accedió al establecimiento portando lo que parecía ser un arma de fuego. Según la información policial, el sospechoso amenazó a la propietaria con el objetivo de hacerse con la recaudación del negocio, logrando sustraer aproximadamente 140 euros.

Huida y localización del sospechoso

Tras cometer el robo, el hombre abandonó el lugar a pie. En el momento de los hechos llevaba gorra y gafas, elementos que utilizó para tratar de ocultar su identidad. No obstante, varios testigos observaron posteriormente cómo el presunto autor se introducía en un vehículo estacionado en las inmediaciones.

La investigación policial se inició de inmediato. Los agentes recabaron información tanto de la víctima como de los testigos, lo que permitió avanzar con rapidez en la identificación del sospechoso.

Arma intervenida por la Policía Nacional al atracador de una peluquería en Telde / Policía Nacional

Detención en pocas horas y recuperación de pruebas

Gracias a las gestiones realizadas, la Policía Nacional logró identificar y localizar al presunto autor en un corto espacio de tiempo, procediendo a su detención apenas tres horas después de haberse cometido el robo.

Los agentes recuperaron el arma simulada, la munición y las prendas que habría utilizado durante el asalto

Durante el operativo, los agentes también consiguieron localizar el vehículo utilizado en la huida y recuperar diversos elementos relacionados con el delito. Entre ellos se encuentran el arma de fuego simulada, la munición y las prendas de vestir que, presuntamente, utilizó el detenido durante el asalto.

Investigación abierta por otros hechos similares

La investigación continúa abierta para esclarecer si el detenido pudiera estar relacionado con otros dos robos de características similares ocurridos recientemente en la zona sureste de Gran Canaria. Por el momento, el arrestado ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Importancia de la colaboración ciudadana

Desde la Policía Nacional se ha recordado la relevancia de la colaboración ciudadana en este tipo de investigaciones. Las autoridades destacan que cualquier información puede resultar clave para prevenir y esclarecer delitos.

La investigación continúa abierta ante su posible participación en otros dos robos similares

Los ciudadanos pueden facilitar datos, incluso de forma anónima, a través del apartado específico disponible en la web oficial de la Policía Nacional: www.policia.es

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Asimismo, recomiendan actuar con prudencia ante situaciones de riesgo y comunicar cualquier hecho sospechoso a través de los canales oficiales.