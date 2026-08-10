Un coche vuelca en una empinada calle de Lomo Magullo

Un coche volcó este lunes en plena calle de La Virgen, en Lomo Magullo, dejando a sus dos ocupantes heridos de carácter leve. El accidente ocurrió sobre las 9.15 horas en una vía especialmente complicada por su estrechez, fuerte pendiente y sentido único de bajada, unas condiciones que convierten este tramo del barrio teldense en un punto que exige especial precaución.

Según informa Telde Actualidad, cuando llegaron los servicios de emergencia, el hombre y la mujer que viajaban en el vehículo ya habían conseguido salir por sus propios medios.

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