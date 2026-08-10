Detenidos dos hermanos en Telde por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde, han llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de dos hermanos, de 39 y 32 años, como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La actuación se enmarca en la denominada 'operación Gru', desarrollada en este municipio grancanario.

La investigación se prolongó durante varios meses, tiempo en el que los agentes lograron reunir pruebas suficientes que apuntaban a la presunta actividad ilícita de los investigados, centrada en la venta de cocaína.

Meses de seguimiento y vigilancia policial

Durante el desarrollo de la operación, los agentes realizaron numerosos seguimientos y vigilancias que permitieron confirmar la implicación de los detenidos en el tráfico de sustancias estupefacientes.

Además, la investigación se vio reforzada gracias a varias intervenciones policiales realizadas a compradores que, presuntamente, acababan de adquirir droga a los ahora arrestados. Estas actuaciones fueron clave para consolidar los indicios que sustentaron el operativo final.

Intervención de droga, dinero y material

Como resultado del dispositivo, se llevó a cabo un registro en el que los agentes incautaron una cantidad relevante de sustancias y efectos relacionados con la actividad delictiva. En concreto, fueron intervenidos:

106 gramos de cocaína preparados para su distribución

preparados para su distribución 5.010 euros en efectivo , fraccionados

, fraccionados Una báscula de precisión

Un vehículo

Material destinado a la elaboración y distribución de droga

273 comprimidos y 24 ampollas de sustancias anabolizantes

Estos elementos evidencian, según fuentes policiales, la existencia de un punto activo de venta de droga en la zona.

Puesta a disposición judicial

Tras la finalización de las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Como medida cautelar, se decretó el ingreso en prisión provisional de uno de los arrestados, mientras continúa el proceso judicial.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

La Policía Nacional mantiene su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En este sentido, recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de गतिविधades ilícitas.

Las personas que tengan conocimiento o sospechas pueden comunicarlo de forma confidencial a través del correo habilitado: antidroga@policia.es