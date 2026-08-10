La Guardia Civil de Las Palmas investiga al presunto responsable de dos estafas empresariales por 12.000 euros cometidas mediante el correo electrónico

La Guardia Civil ha esclarecido dos estafas cometidas contra empresas mediante la técnica conocida como Business Email Compromise (BEC), un tipo de fraude en el que los delincuentes suplantan o manipulan comunicaciones empresariales para conseguir que una víctima transfiera dinero a una cuenta bancaria controlada por los autores. La investigación también ha permitido atribuir al presunto responsable un delito de falsificación de documento mercantil y otro de acceso ilícito a sistemas informáticos.

Los hechos investigados tuvieron como víctimas a dos empresas, una de ellas situada en Pinto (Madrid) y otra en la Comunidad Valenciana, y el perjuicio económico conjunto asciende a 12.000 euros. Las pesquisas han permitido establecer una posible relación entre ambos casos y localizar al presunto responsable.

La actuación ha sido desarrollada por unidades especializadas de la Guardia Civil en materia de ciberdelincuencia y Policía Judicial. Una vez finalizadas las diligencias, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas tomó declaración al presunto autor y puso las actuaciones a disposición de la autoridad judicial competente de Las Palmas de Gran Canaria.

Un correo aparentemente enviado por un proveedor

La investigación comenzó después de que una empresa de Pinto detectara una anomalía en el proceso de pago de una factura que tenía pendiente con uno de sus proveedores. La compañía había recibido un mensaje electrónico que, a primera vista, parecía proceder de la empresa con la que mantenía la relación comercial.

El correo solicitaba que el importe de la factura fuera ingresado en una cuenta bancaria distinta de la utilizada habitualmente. El cambio, sin embargo, no había sido solicitado por el proveedor, sino que formaba parte de la estrategia utilizada para desviar el dinero.

Uno de los elementos que permitió hacer creíble el engaño fue la dirección desde la que se envió el mensaje. El presunto autor habría empleado un dominio prácticamente idéntico al legítimo, con pequeñas modificaciones en varias letras. Esa diferencia pasó inadvertida para la víctima.

El Equipo @ de la CiberComandancia solicitó el traspaso de las diligencias PARA continuar de forma conjunta la investigación de ambos hechos, que afectaron a una empresa en Madrid y otra en Valencia

Además, el contenido del correo incluía información real sobre las operaciones comerciales entre las dos empresas. El importe reclamado coincidía exactamente con el de una factura pendiente, circunstancia que reforzó la apariencia de autenticidad y facilitó que la empresa confiara en la comunicación recibida.

Ante esa situación, la compañía efectuó la transferencia a la cuenta indicada. Fue posteriormente, al ponerse en contacto con su proveedor para comprobar la operación, cuando descubrió que el mensaje no había salido de esa empresa y que los datos bancarios habían sido modificados de manera fraudulenta.

La investigación detectó una segunda víctima

Durante las actuaciones, los agentes encontraron indicios de que el caso no era aislado. La investigación permitió localizar a una segunda empresa perjudicada, en este caso de la Comunidad Valenciana, que había sufrido una operativa de características similares.

Esta segunda víctima ya había denunciado los hechos ante otro cuerpo policial. Al apreciar posibles conexiones entre las dos investigaciones, el Equipo @ de la CiberComandancia solicitó que las diligencias fueran trasladadas al cuerpo que había recibido inicialmente la denuncia para poder continuar las actuaciones de forma coordinada.

El análisis conjunto de los dos casos permitió comprobar que existían elementos comunes en la forma de actuar. El estudio de las operaciones económicas, junto con otras evidencias obtenidas durante varios meses de investigación, permitió seguir la trazabilidad del dinero y avanzar hasta la identificación del presunto responsable.

La Guardia Civil atribuye a esta persona dos delitos de estafa, uno de falsificación de documento mercantil y otro de acceso ilícito a sistemas informáticos. La identificación del investigado no implica una condena y corresponde a la autoridad judicial determinar las posibles responsabilidades penales.

¿Qué es el fraude BEC?

El Business Email Compromise, conocido habitualmente por sus siglas BEC, es una modalidad de ciberdelincuencia dirigida especialmente contra empresas y organizaciones. El objetivo es conseguir que una persona que tiene capacidad para realizar pagos crea que está siguiendo instrucciones legítimas de un proveedor, responsable, cliente o incluso de un directivo de la propia compañía.

En este tipo de engaños, los delincuentes pueden recurrir a cuentas de correo comprometidas, direcciones fraudulentas muy parecidas a las originales o información obtenida previamente sobre las relaciones comerciales de la empresa.

El caso investigado muestra uno de los principales riesgos de esta técnica: el mensaje puede contener datos verdaderos, como el importe de una factura o referencias a una relación comercial existente. Por ello, comprobar únicamente el contenido del correo no siempre resulta suficiente para determinar si una petición de pago es auténtica.

La Guardia Civil ha desarrollado en los últimos años diferentes capacidades para investigar delitos cometidos a través de Internet. La CiberComandancia centraliza y refuerza parte de estas capacidades y dispone de equipos especializados, entre ellos los conocidos como Equipo @.

La propia Guardia Civil ha informado recientemente de otras investigaciones relacionadas con fraudes telemáticos y ha destacado la utilidad de las denuncias realizadas por vía electrónica para activar actuaciones sobre operaciones sospechosas.

Cómo pueden evitar las empresas este tipo de estafas

Ante el aumento de los fraudes que utilizan comunicaciones electrónicas para modificar pagos, la Guardia Civil aconseja establecer mecanismos de comprobación antes de autorizar cualquier transferencia.

Una de las principales recomendaciones consiste en confirmar por una segunda vía cualquier modificación de una cuenta bancaria. Si un proveedor comunica por correo electrónico que ha cambiado sus datos bancarios, la empresa debería realizar una llamada a un número de teléfono conocido y obtenido de una fuente independiente, en lugar de utilizar exclusivamente los datos incluidos en el mensaje.

También aconseja prestar especial atención a los correos que intenten generar urgencia, presión o confidencialidad. Estos elementos pueden utilizarse para conseguir que el trabajador actúe rápidamente sin realizar las comprobaciones habituales.

Otro aspecto importante es revisar con detalle la dirección del remitente. Una dirección falsa puede ser muy similar a la legítima y diferenciarse únicamente en una letra, un carácter o la terminación del dominio.

La Guardia Civil recomienda igualmente que las empresas dispongan de protocolos internos de verificación antes de aprobar pagos o transferencias y que formen periódicamente a sus empleados para reconocer este tipo de amenazas.

La prevención resulta especialmente relevante porque el fraude puede apoyarse en información empresarial real y no necesariamente en mensajes claramente sospechosos. Una segunda comprobación antes de ordenar el pago puede evitar que una comunicación aparentemente legítima termine provocando una pérdida económica.

Denuncias telemáticas ante la Guardia Civil

La Guardia Civil dispone de una Sede Electrónica que permite presentar determinadas denuncias sin necesidad de acudir inicialmente a un puesto del cuerpo. Entre los hechos que pueden tramitarse por esta vía se encuentran las estafas y cargos fraudulentos cometidos mediante medios informáticos, además de hurtos, daños, determinadas sustracciones de vehículos y pérdidas o localizaciones de documentación. La presentación requiere firma electrónica y está sujeta a las condiciones establecidas por el propio servicio.

La existencia de este canal permite comunicar con mayor rapidez determinados fraudes digitales y facilita que la información pueda llegar a las unidades especializadas. La Guardia Civil también dispone de canales específicos para comunicar información relacionada con delitos telemáticos y ciberseguridad.