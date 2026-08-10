Investigan si el hombre que atracó una peluquería en Telde participó en otros robos en el sureste de Gran Canaria

El hombre que atracó el viernes una peluquería en el casco histórico de San Juan, en Telde, y amenazó a la propietaria con un arma simulada pudo haber participado en otros dos robos cometidos en el sureste de Gran Canaria. Así lo informó este lunes la Policía Nacional en un comunicado, en el que detalla cómo se produjo la detención del sospechoso, de 50 años, apenas tres horas después de cometer el asalto.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14.00 horas, cuando el individuo accedió al establecimiento con lo que parecía ser un arma de fuego. El asaltante amenazó a la dueña del negocio con el objetivo de hacerse con la recaudación, que rondaba los 140 euros.

La víctima, lejos de amedrentarse, decidió plantarle cara y forcejear con el sospechoso para intentar impedir que se llevara la recaudación del local, según adelantó Teldeactualidad.

Testigos observaron cómo huía del lugar

Tras cometer el robo, el hombre abandonó el lugar a pie. En el momento de los hechos llevaba gorra y gafas, elementos que utilizó para tratar de ocultar su identidad. No obstante, varios testigos observaron poco después cómo el presunto autor se introducía en un vehículo estacionado en las inmediaciones.

La investigación policial se inició de inmediato. Los agentes recabaron información tanto de la víctima como de los testigos, lo que permitió avanzar con rapidez en la identificación del autor.

Los agentes localizaron el arma de fuego simulada, la munición y las prendas de vestir que utilizó

Tras las diligencias practicadas, la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local logró identificar y localizar al presunto autor en un corto espacio de tiempo y procedió a su detención apenas tres horas después de haberse cometido el robo.

Durante el operativo, los agentes también consiguieron localizar el vehículo utilizado en la huida y recuperar diversos elementos relacionados con el delito. Entre ellos se encuentran el arma de fuego simulada, la munición y las prendas de vestir que, presuntamente, utilizó el detenido durante el asalto.

Esclarecimiento del delito

La investigación continúa abierta para esclarecer si el detenido pudiera estar relacionado con otros dos robos de características similares ocurridos recientemente en la zona sureste de Gran Canaria. Por el momento, el arrestado ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Los investigadores han recordado la relevancia de la colaboración ciudadana en este tipo de actuaciones. Las autoridades destacan que cualquier información puede resultar clave para prevenir y esclarecer delitos.