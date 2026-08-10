Lanzarote despide a Nazaret Benasco, el motorista fallecido en Haría: “Hoy la carretera se queda un poco más vacía”

El mundo del motor en Lanzarote está de luto por la muerte de Nazaret Benasco Curbelo, el motorista de 49 años que perdió la vida este sábado, 8 de agosto, después de sufrir un accidente en la carretera LZ-208, en el municipio de Haría.

Dos días después del trágico suceso, familiares, amigos y compañeros de carretera han querido despedirlo como él habría entendido mejor: rodeado de motos y de las personas con las que compartió kilómetros, curvas y una pasión que formaba parte de su vida.

Una quedada para acompañar a la familia

El encuentro ha sido difundido a través de redes sociales y reúne este lunes a motoristas en la gasolinera Repsol de Argana Baja, desde donde tienen previsto desplazarse hacia Mémora alrededor de las 17.00 horas.

El objetivo es acompañar a la familia en estos momentos y ofrecer a Nazaret una despedida conjunta por parte de quienes compartieron con él la afición por las dos ruedas.

“Hoy la carretera se queda un poco más vacía y nuestros corazones un poco más rotos. Nos toca despedir a un compañero, a un hermano de carretera, a un motero que dejó huella en todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir kilómetros contigo”, han expresado sus amigos.

El accidente ocurrió el sábado en la LZ-208

Nazaret falleció el pasado sábado después de sufrir un accidente de tráfico en la LZ-208, carretera que conecta Haría con Arrieta.

El siniestro se produjo alrededor de las 19.30 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó inmediatamente los recursos necesarios.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, además de efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Cuando los sanitarios llegaron, el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, aunque, pese a todos los esfuerzos, finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y del correspondiente atestado para tratar de esclarecer las circunstancias del accidente.

“Queremos imaginarte rodando por una carretera infinita”

La noticia de su muerte ha provocado numerosas muestras de cariño entre quienes conocían a Nazaret y entre la comunidad motera de Lanzarote.

Sus compañeros han querido recordarlo con un mensaje cargado de emoción: “Nazaret, allá donde estés, queremos imaginarte rodando por una carretera infinita, llena de curvas, bajo un cielo precioso y con el horizonte esperándote. Sin semáforos, sin despedidas y con el motor sonando como siempre”.

Y añaden una promesa que resume el vínculo creado durante tantos kilómetros compartidos: cada atardecer, cada golpe de viento y cada curva volverán a traer su recuerdo.

Este lunes, las motos volverán a ponerse en marcha. Esta vez no será para iniciar una ruta, sino para despedir a uno de los suyos.