Una mujer fallece de madrugada en plena calle en Jinámar, en Telde

Una mujer ha fallecido en la madrugada de este lunes, 10 de agosto, en la vía pública en la zona de Las Ramblas, en la calle General Bravo, en El Cortijo, en el municipio grancanario de Telde, según Policía Nacional.

La sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, recibió la alerta relacionada con ese suceso a las 4.02 horas.

El fallecimiento en plena calle, según las primeras investigaciones se produjo por una parada cardiorrespiratoria, indican fuentes del Cecoes.

La Policía Nacional, señalan desde el Cecoes, se ha hecho cargo del incidente.

Acababa de estacionar el coche

El digital Telde Actualidad detalla que la muerte tuvo lugar en la calle General Bravo, en el sector industrial de Cruz de La Gallina, en El Cortijo.

Según relataron testigos a ese medio de comunicación, "la víctima acababa de estacionar su vehículo en la vía pública cuando descendió del mismo y, apenas unos instantes después, se desplomó repentinamente sobre la calzada".