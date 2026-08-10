Una mujer resulta herida tras volcar su vehículo en el sur de Lanzarote

Una mujer de 32 años resultó herida este lunes tras volcar el vehículo en el que circulaba por la carretera LZ-30, en las inmediaciones de Uga, dentro del municipio de Yaiza, en Lanzarote. El accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana y obligó a movilizar a efectivos de emergencias, sanitarios y de seguridad.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 06:45 horas, cuando se informó del vuelco de un vehículo en esta vía del sur de la isla. Tras recibir y clasificar la comunicación, el servicio de emergencias activó los recursos necesarios para atender el incidente y coordinar la intervención sobre el terreno.

La afectada fue atendida inicialmente en el lugar del accidente por los servicios sanitarios y, posteriormente, trasladada en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.

El accidente tuvo lugar en la carretera LZ-30

El siniestro se produjo en la LZ-30, en la zona de Uga, una carretera que conecta Uga con Mozaga (San Bartolomé) a través de La Geria.

Tras recibir el aviso, el gestor de recursos del 112 realizó las gestiones necesarias para determinar la localización exacta del accidente y movilizar a los equipos de rescate. Entre los servicios activados se encontraban efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.

Los bomberos desplazados hasta el lugar procedieron en primer lugar a asegurar el vehículo accidentado y comprobaron el estado del habitáculo. Según la información facilitada por los servicios de emergencias, no había ocupantes atrapados en el interior en el momento de su intervención.

Accidente de un vehículo en la salida de Uga hacia La Geria, en Lanzarote, este lunes, 10 de agosto de 2026 / La Provincia

La actuación permitió garantizar la seguridad de la zona y descartar la necesidad de realizar un rescate de personas atrapadas dentro del vehículo.

Una ambulancia trasladó a la herida al hospital

Después de hablar con las personas que habían alertado del accidente, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) proporcionó indicaciones mediante teleasistencia para que pudieran prestar una primera atención a la afectada mientras llegaban los equipos de emergencia.

Con la información disponible, el SUC activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico para desplazarse hasta el lugar del accidente.

Una vez allí, el personal sanitario valoró a la mujer de 32 años. En ese momento presentaba policontusiones de carácter moderado, según la valoración inicial realizada por los profesionales, y siempre salvo posibles complicaciones posteriores.

Tras recibir asistencia médica en el lugar, la mujer fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde debía continuar con la atención sanitaria correspondiente.

Guardia Civil y Policía Local intervinieron en la zona

La emergencia también requirió la intervención de los servicios de seguridad. El 112 activó a la Guardia Civil, cuyos agentes acudieron al punto donde se había producido el siniestro.

Los efectivos se encargaron de regular el tráfico en la carretera LZ-30 durante la intervención de los servicios de emergencia y asumieron la elaboración del correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

La Policía Local también colaboró con el resto de recursos movilizados para atender el incidente.