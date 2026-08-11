Un aparato de aire acondicionado provoca un incendio en una casa okupa en Lanzarote
El fuego afectó en la madrugada de este martes a una infravivienda ubicada cerca del Faro de Pechiguera, en Playa Blanca (Yaiza) y causó daños en una habitación
Un incendio declarado durante la madrugada de este martes en una infravivienda de una urbanización de okupas situada en la calle Austria, próxima al Faro de Pechiguera, en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, ha dejado daños en una de las habitaciones y ha afectado por humo al resto del inmueble.
El fuego se originó, posiblemente, en un aparato de aire acondicionado portátil, según la inspección realizada por los bomberos.
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recibió el aviso del incidente a las 03:24 horas de este 11 de agosto a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.
El incendio ya estaba controlado a la llegada de los bomberos
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que contaron con la colaboración de la Policía Local de Yaiza. A su llegada, los agentes facilitaron el acceso hasta la vivienda afectada.
Según la información facilitada por el Consorcio, todas las personas que se encontraban en el interior habían salido del inmueble. Además, uno de los residentes había conseguido controlar previamente las llamas, que se concentraban en una de las habitaciones.
Los bomberos inspeccionaron posteriormente la zona afectada para determinar el alcance del incidente y localizar el posible origen del fuego.
Un aire acondicionado portátil, posible origen
Tras revisar la habitación donde se produjo el incendio, los efectivos del Consorcio apuntaron a que un aparato de aire acondicionado portátil podría haber sido el origen del fuego.
El dispositivo quedó completamente destruido como consecuencia de las llamas. Aunque el incendio no se extendió al resto de la vivienda, el humo sí afectó a otras estancias, por lo que fue necesario realizar trabajos de ventilación.
Una vez completada esta intervención, los servicios de emergencia recomendaron a la familia que no pasara la noche en la vivienda hasta que se llevaran a cabo las correspondientes labores de limpieza y descontaminación.
Además de los bomberos y la Policía Local, la Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar del incidente.
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