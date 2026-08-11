Claves de la 'operación Jabany': ofrecían trabajo a menores de Canarias para someterlas a explotación sexual en el extranjero

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a captar a menores subsaharianas en Gran Canaria para someterlas a explotación sexual en el extranjero. Una de las víctimas, trasladada a Francia por sus captores, logró regresar al país y relatar a los investigadores que había sido engañada bajo la promesa de una oferta de trabajo, que en realidad nunca existió. Tras su testimonio, los agentes han logrado liberar a otras seis jóvenes y detener a cinco de los presuntos responsables de la red de trata.

Los supuestos autores se habrían valido de las esperanzas de menores en situación de especial vulnerabilidad sobre conseguir un futuro mejor en otros países europeos para embaucarlas. La mayor parte de las afectadas no contaban con arraigo familiar en las Islas y sufrían las barreras idiomáticas.

De lo practicado hasta ahora se extrae que, bajo una falsa apariencia de falsa ayuda, los investigados ofrecían a las víctimas una vía rápida para salir de los centros de acogida. Con ese fin, les habrían facilitado documentos de identidad o de viaje suplantados y habrían organizado sus desplazamientos por vía aérea y terrestre. Todo ello con el fin de obtener un rédito económico.

Vuelos con documentación falsa

Tras tener conocimiento de la situación de la primera víctima que reveló lo ocurrido, los agentes detectaron la existencia de otros casos similares de menores que abandonaban los centros sin su documentación personal y que, pocas horas después, aparecían vinculadas a vuelos a distintos puntos de la Península, desde donde continuaban a sus destinos finales.

Los componentes del grupo se repartían las diferentes funciones. Unos, presuntamente, se encargaban de contactar con las menores o de facilitar la comunicación desde el interior de los centros. Otros se habrían dedicado a gestionar la documentación, la distribución de efectos y la compra de billetes. Mientras que, otros, habrían acompañado a las víctimas hasta el aeropuerto para asegurar que embarcaran en los aviones.

Los miembros de la organización prometían a las jóvenes una vía rápida para salir de centros de acogida

Una de las claves para detectar la implicación de los cinco detenidos fue la detección de varios desplazamientos de menores desde el aeropuerto de Gran Canaria que utilizaban falsas credenciales. En algunos casos, los sospechosos seguían a las jóvenes hasta los filtros de seguridad y controlaban el acceso a la zona restringida.

Registros en las viviendas de los investigados. / Guardia Civil

Ello permitió a los agentes confirmar que las salidas no respondían a fugas aisladas, sino a una operativa organizada y repetida en el tiempo. Tras las vigilancias, lograron la liberación de dos víctimas y evitaron la fuga de otras cuatro.

Registros domiciliarios

La operación explotó el pasado 29 de julio, cuando el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) con sede en Canarias de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a la Policía Judicial de Las Palmas detuvo a los cinco sospechosos, uno de ellos menor de edad.

Los registros practicados ese mismo día arrojaron nuevos indicios incriminatorios. Los arrestados guardaban en sus domicilios abundante documentación y efectos relacionados con los hechos investigados, así como terminales móviles, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La investigación la dirige el magistrado Tomás Martín, titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia contra menores. Las pesquisas continúan abiertas y no se descartan próximas detenciones.