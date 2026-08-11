Desarticulan una red que captaba a menores migrantes tuteladas en Gran Canaria para explotación sexual

La Guardia Civil ha desarticulado en Gran Canaria una organización criminal presuntamente dedicada a captar menores extranjeras no acompañadas que se encontraban bajo protección en centros de acogida, con el objetivo de sacarlas de las islas y trasladarlas posteriormente a la Península y Francia. Según la investigación que ha dado a conocer la Benemérita este martes, algunas de las menores habrían terminado siendo víctimas de explotación sexual.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la 'operación Jabany', una investigación que permitió descubrir un sistema organizado para facilitar la salida de las menores de los centros de protección y coordinar después sus desplazamientos fuera de Canarias.

El caso comenzó a investigarse a raíz de la situación de una menor tutelada que había abandonado un centro de protección de Gran Canaria. La joven consiguió regresar a España desde Francia y explicó a los investigadores que había sido captada mediante la promesa de conseguir un supuesto empleo.

Agentes de la UCO durante la investigación de la 'operación Jabany', que ha desarticulado una red de explotación sexual de menores migrantes tuteladas en Gran Canaria / Guardia Civil

A partir de ese primer caso, los agentes comenzaron a encontrar elementos comunes en otras desapariciones de menores de los centros. Varias de ellas habían salido sin llevar consigo su documentación personal y, pocas horas después, aparecían relacionadas con vuelos hacia diferentes destinos de la Península.

La sucesión de estos episodios llevó a los investigadores a considerar que no se trataba de fugas independientes, sino de una operativa organizada y repetida.

Aprovechaban la vulnerabilidad de las menores

La investigación permitió establecer un patrón de actuación que, según la Guardia Civil, se aprovechaba de las circunstancias personales de las víctimas. Se trataba de menores extranjeras no acompañadas, en muchos casos sin una red familiar consolidada en España, con dificultades derivadas del idioma y con el deseo de abandonar Canarias para trabajar o continuar su camino hacia otros países europeos.

Los integrantes de la organización se presentaban, presuntamente, como una vía para ayudarles a salir de los centros. Sin embargo, detrás de esa supuesta ayuda habría un mecanismo destinado a facilitar su traslado y, posteriormente, su explotación.

Han sido liberadas dos víctimas y se ha evitado la fuga de otras cuatro menores de edad durante la operación

Entre las prácticas detectadas figura el uso de documentación de identidad o de viaje que no correspondía con la identidad real de las menores. La organización también habría coordinado los billetes y los desplazamientos necesarios para que las víctimas pudieran viajar primero desde Gran Canaria a otros puntos de España y, en determinados casos, continuar hasta Francia.

Un reparto de funciones dentro de la organización

Los investigadores también detectaron una división de tareas entre los integrantes del grupo. No todos los implicados desempeñaban las mismas funciones.

Algunos se ocupaban de establecer contacto con las menores o de facilitar que ese contacto se produjera desde el interior de los propios centros de acogida. Otros asumían las gestiones relacionadas con la documentación, la entrega o distribución de efectos personales y la adquisición de los billetes necesarios para los desplazamientos.

Un tercer grupo de miembros tenía como cometido acompañar a las menores durante parte del trayecto, especialmente hasta el aeropuerto, con el objetivo de garantizar que llegaran a la zona de embarque y pudieran continuar posteriormente hasta los destinos previstos.

Agentes de la UCO durante la investigación de la 'operación Jabany', que ha desarticulado una red de explotación sexual de menores migrantes tuteladas en Gran Canaria. / Guardia Civil

Este funcionamiento coordinado fue uno de los elementos que permitió a los agentes avanzar en la hipótesis de que las salidas de las menores formaban parte de una estructura criminal.

Los investigadores detectaron viajes con identidades falsas

Uno de los aspectos considerados clave durante la investigación fue la identificación de varios desplazamientos desde el Aeropuerto de Gran Canaria realizados utilizando identidades falsas.

En determinados casos, los sospechosos llegaron a acompañar personalmente a las menores hasta los controles del aeropuerto. Los agentes pudieron comprobar así cómo se producía el acceso a las zonas restringidas y cómo los integrantes de la organización supervisaban los desplazamientos.

La información obtenida durante estas actuaciones permitió reforzar la tesis de que las salidas de los centros no eran episodios aislados. Existía, según la investigación, un procedimiento que se repetía con diferentes menores y que incluía tanto la captación como la preparación del viaje y el acompañamiento hasta el aeropuerto.

Dos víctimas liberadas y cuatro menores protegidas

El desarrollo de la operación permitió liberar a dos víctimas y evitar la salida de otras cuatro menores que, según los investigadores, podían seguir el mismo procedimiento utilizado en los casos anteriores.

La fase principal de la operación se llevó a cabo el 29 de julio. En ella participaron efectivos del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias, integrado en la Unidad Central Operativa (UCO), y agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, ambos pertenecientes a la Guardia Civil.

Durante el dispositivo se practicaron cinco entradas y registros en diferentes puntos de Gran Canaria. La actuación se saldó con cinco detenciones, una de ellas correspondiente a una persona menor de edad.

Se ha detenido a cinco personas, una de ellas menor de edad, y se han practicado cinco entradas y registros en la isla de Gran Canaria

Los registros aportaron nuevo material para la investigación. Los agentes intervinieron abundante documentación y diferentes efectos que estarían relacionados con los hechos investigados, además de teléfonos móviles, otros dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para determinar el alcance completo de la actividad de la organización y esclarecer todas las circunstancias relacionadas con las víctimas y sus desplazamientos.

La investigación continúa abierta

La investigación está dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria Plaza Nº3 y permanece abierta. Por ello, la Guardia Civil no descarta que puedan producirse nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de la documentación y de los dispositivos intervenidos.