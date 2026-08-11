Evacuado en helicóptero un hombre de 55 años tras sufrir un ahogamiento incompleto en La Graciosa
Varios bañistas sacaron del agua al afectado en la playa de La Francesa y fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa
Un hombre de 55 años ha sido evacuado este martes en un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) después de presentar signos de ahogamiento incompleto de carácter moderado en la playa de La Francesa, en La Graciosa.
El incidente se produjo alrededor de las 14.59 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que varios bañistas habían sacado del agua a un hombre con signos de ahogamiento.
Tras recibir el aviso, el coordinador sanitario del SUC contactó con el alertante y, con la información recabada, decidió movilizar un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico, además del equipo médico de Atención Primaria del centro sanitario de La Graciosa.
El personal sanitario desplazado hasta la playa valoró y asistió al afectado, que presentaba inicialmente síntomas compatibles con un ahogamiento incompleto moderado.
Debido a su estado, el hombre fue evacuado en el helicóptero medicalizado del SUC hasta el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote. Allí esperaba una ambulancia de soporte vital básico que se encargó de trasladarlo posteriormente al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Hasta el lugar también acudieron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote-La Graciosa, que colaboraron con los servicios sanitarios a pie de playa y aseguraron la zona para permitir la toma del helicóptero.
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