Intenta matar a su compañero de piso en Telde y lo atrapan en un avión a Bilbao

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años que intentó matar a su compañero de piso en Telde (Gran Canaria) y después se subió a un avión con destino a Bilbao para tratar de escapar. Sin embargo, los agentes lo atraparon antes de que el vuelo despegara y procedieron a su arresto como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y amenazas graves. El arresto se produjo cuando el sospechoso se encontraba dentro de un avión con destino a Bilbao.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el pasado 30 de julio. Según los datos de la Policía Nacional, el detenido mantuvo una discusión con otro hombre con el que convivía en el mismo domicilio y, durante el enfrentamiento, presuntamente le propinó un puñetazo en el ojo y el pómulo derechos.

Una agresión con un cuchillo en el cuello de la víctima

La investigación policial sostiene que, después del golpe, el hombre empuñó un cuchillo y agredió a la víctima en la zona del cuello. El ataque llegó a seccionarle parte del lóbulo de la oreja izquierda, según la información facilitada por la Policía Nacional.

El presunto autor abandonó posteriormente el domicilio. Ante la posibilidad de que intentara salir de Gran Canaria, los agentes realizaron gestiones con distintas compañías aéreas y organizaron un dispositivo de búsqueda en el recinto aeroportuario.

Localizado dentro del avión con destino Bilbao

Las pesquisas permitieron determinar que el sospechoso se encontraba ya a bordo de un vuelo con destino a Bilbao. Los agentes adscritos al Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria se desplazaron entonces hasta la aeronave. La Policía accedió al avión y detuvo al hombre antes del cierre de las puertas, con lo que evitó que el vuelo saliera de la isla con el investigado a bordo.

El arrestado quedó bajo custodia policial como presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y amenazas graves relacionados con la agresión denunciada. Tras las diligencias correspondientes, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente.