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Un vecino graba a un presunto pirómano y acaba detenido en Jinámar

La Policía Nacional arrestó al sospechoso tras el incendio de un contenedor de madrugada en Telde, mientras los bomberos evitaron que las llamas se propagaran

Imagen del contenedor quemado

Imagen del contenedor quemado

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Bruno Betancor

Telde

Un vecino del Valle de Jinámar grabó al presunto autor de un incendio provocado en un contenedor y esas imágenes terminaron siendo clave para su detención.

El suceso ocurrió durante la madrugada del lunes en la calle Manuel Alemán Álamo, en Telde, donde un contenedor destinado a la recogida de cartón y papel quedó completamente calcinado.

Según la información disponible, varios residentes alertaron alrededor de las 2.30 horas de que un individuo había prendido fuego al recipiente. La colaboración ciudadana resultó determinante para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los vecinos consiguió grabar al supuesto autor del incendio y las imágenes facilitaron la intervención de la Policía Nacional, que terminó localizando y deteniendo al sospechoso.

Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local de Telde y efectivos del Consorcio de EmergenciasUn vecino del Valle de Jinámar grabó al presunto autor de un incendio provocado en un contenedor y esas imágenes terminaron siendo clave para su detención.

El suceso ocurrió durante la madrugada del lunes en la calle Manuel Alemán Álamo, en Telde, donde un contenedor destinado a la recogida de cartón y papel quedó completamente calcinado.

Según la información disponible, varios residentes alertaron alrededor de las 2.30 horas de que un individuo había prendido fuego al recipiente. La colaboración ciudadana resultó determinante para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los vecinos consiguió grabar al supuesto autor del incendio y las imágenes facilitaron la intervención de la Policía Nacional, que terminó localizando y deteniendo al sospechoso.

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Hasta la zona también se desplazaron agentes de la Policía Local de Telde y efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

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