Viajan fuera de un descapotable por La Oliva y las cámaras los delatan

Una escena de enorme riesgo en plena carretera ha terminado con una denuncia en La Oliva, Fuerteventura. Varios ocupantes de un vehículo descapotable fueron detectados viajando fuera del habitáculo mientras el automóvil circulaba por una de las travesías del municipio.

La Policía Local de La Oliva pudo reconstruir lo ocurrido gracias a las cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes puntos del municipio. Casi al mismo tiempo, varios vecinos llamaron a los agentes para advertir de lo que estaba sucediendo.

Las imágenes terminaron siendo claves: permitieron comprobar la conducta, identificar la matrícula del descapotable y localizar posteriormente al titular del vehículo.

Las llamadas de los vecinos coincidieron con las cámaras

La situación fue detectada durante las labores habituales de vigilancia que la Policía Local realiza mediante el sistema de cámaras del municipio.

Pero los agentes no fueron los únicos que repararon en la escena.

Prácticamente al mismo tiempo, varios vecinos contactaron con la Policía Local para alertar de que algunos ocupantes de un descapotable estaban viajando fuera del espacio destinado a los pasajeros mientras el coche continuaba circulando.

Tras recibir los avisos, los policías revisaron las grabaciones y comprobaron lo sucedido.

La matrícula permitió localizar al titular del coche

El sistema de videovigilancia permitió obtener un dato determinante para continuar con las actuaciones: la matrícula.

A partir de ella, los agentes pudieron localizar al titular del automóvil y realizar las diligencias correspondientes.

La intervención terminó con la formulación de una denuncia por un presunto caso de conducción temeraria.

La Policía Local advierte de que una conducta de este tipo no solo pone en peligro a quienes viajan en el propio automóvil. También puede tener consecuencias para otros conductores, peatones y usuarios de la vía.

Una foto o un vídeo pueden acabar en accidente

Los agentes han aprovechado lo ocurrido para lanzar una advertencia especialmente dirigida a comportamientos que pueden buscar una imagen llamativa para redes sociales.

Una fotografía, la grabación de un vídeo o una simple broma pueden convertirse en cuestión de segundos en una situación con consecuencias mucho más graves.

La Policía Local de La Oliva insiste por ello en que la carretera no es el lugar para asumir riesgos de este tipo y recuerda que la seguridad debe prevalecer por encima de cualquier intento de conseguir una imagen espectacular.

El episodio deja, además, otra conclusión: esta vez hubo vecinos mirando y también cámaras grabando. Y las imágenes permitieron a los agentes llegar hasta el vehículo.