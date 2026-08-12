Un coche cae por un desnivel de cuatro metros en Gran Canaria

Un hombre de 43 años ha resultado herido de carácter moderado después de que el vehículo que conducía se saliera de la vía y cayera por un desnivel de unos cuatro metros en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria.

El accidente se produjo este miércoles en la calle Albercón y movilizó al Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

Cuando los bomberos llegaron al lugar encontraron al conductor, único ocupante del vehículo, ya fuera del coche, por lo que no fue necesario realizar labores de rescate.

El vehículo cayó unos cuatro metros

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió el aviso a las 14.38 horas.

La alerta informaba de que un vehículo se había salido de la carretera y había terminado precipitándose por un desnivel de aproximadamente cuatro metros.

Tras clasificar el incidente, el 112 activó a los recursos de emergencia correspondientes.

El conductor logró salir por sí mismo

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron hasta el lugar ante la posibilidad de que fuera necesario rescatar al ocupante.

Sin embargo, a su llegada comprobaron que el conductor había conseguido salir del vehículo por sus propios medios.

El hombre presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

Fue trasladado al Hospital Doctor Negrín

Una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario atendió inicialmente al afectado y lo trasladó al Centro de Salud de La Aldea.

Allí fue sometido a una segunda valoración por parte del personal de Atención Primaria.

Tras esa revisión, los sanitarios consideraron necesario su traslado a un centro hospitalario.

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El SUC activó entonces una ambulancia sanitarizada, que evacuó al herido hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.