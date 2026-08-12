Detenido un menor de edad por una agresión con arma blanca que dejó a un joven herido grave en Ingenio

La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca tras una agresión ocurrida durante la noche del pasado 6 de agosto en una zona rural de Ingenio, en el sureste de Gran Canaria. La víctima, otro joven, sufrió varias heridas, entre ellas una lesión de gravedad en el cuello que obligó a su traslado a un centro hospitalario.

Los hechos se conocieron después de que se recibiera un aviso alertando de que una persona había resultado herida por arma blanca. Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron al afectado mientras recibía asistencia por parte de los servicios sanitarios.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la agresión se produjo durante una reunión celebrada en una finca de la zona. En ese contexto, el ahora detenido habría empleado un arma blanca para atacar a la víctima y provocarle diferentes lesiones.

Entre ellas se encontraba una herida inciso-contusa de unos cinco centímetros en la zona cervical, que tuvo que ser suturada. También presentaba otras heridas de menor consideración. La atención sanitaria prestada poco después de la agresión permitió estabilizar al joven antes de su evacuación a un hospital, donde recibió tratamiento especializado.

Los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones

La investigación quedó en manos de los agentes del Puesto Principal de Agüimes, que comenzaron a trabajar desde los primeros momentos para determinar cómo habían sucedido los hechos e identificar al responsable.

Los guardias civiles realizaron una inspección del lugar de la agresión, tomaron declaración a personas que presenciaron lo ocurrido y buscaron posibles indicios que pudieran aportar información sobre la secuencia del ataque. Esta labor permitió avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

La actuación desplegada en la zona también permitió localizar al presunto autor poco después de la agresión. El menor fue encontrado oculto en las proximidades del lugar donde se habían producido los hechos, por lo que los agentes pudieron evitar que abandonara la zona.

Además de localizar al sospechoso, los investigadores llevaron a cabo una búsqueda en los terrenos cercanos para tratar de encontrar los objetos que podrían haber sido empleados durante el ataque.

La Guardia Civil recupera dos armas blancas

Durante esa inspección, los agentes localizaron e intervinieron dos armas blancas que han quedado incorporadas a las diligencias como elementos de prueba. Se trata de un cuchillo de hoja fija y una navaja de apertura asistida.

La localización de estos efectos, junto con los testimonios recogidos durante la investigación, contribuyó a esclarecer las circunstancias de la agresión y a establecer la posible participación del detenido.

La Guardia Civil señala que las manifestaciones de la víctima y de varios testigos presenciales fueron especialmente relevantes para reconstruir la dinámica de lo ocurrido. A estos elementos se sumaron los indicios obtenidos durante la inspección del escenario y los informes médicos relativos a las lesiones sufridas por el joven.

Las diligencias pasan a la Fiscalía de Menores

Una vez completadas las primeras actuaciones, la Guardia Civil remitió las diligencias a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, junto con los informes médicos, las declaraciones recopiladas y las armas intervenidas durante la investigación.