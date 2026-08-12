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Grave incendio en la antigua zona recreativa de Baku en Corralejo, en el norte de Fuerteventura

Los bomberos, Protección Civil y Policía Local de La Oliva trabajan desde la madrugada de este miércoles para sofocar el fuego en la zona recreativa abandonada

Incendio en el antiguo recinto de ocio Baku en Corralejo, en Fuerteventura

Incendio en el antiguo recinto de ocio Baku en Corralejo, en Fuerteventura

Policía Local de La Oliva

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EFE

Puerto del Rosario

Los equipos de emergencias del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, trabajan desde las dos de la madrugada de este miércoles en la extinción de un incendio originado en la zona recreativa de Baku, en la localidad de Corralejo, según ha confirmado la Policía Local.

El cuerpo de seguridad que, a través de sus redes sociales, ha informado de este incendio, del que no hay que lamentar daños personales, pero sí materiales, según señala, aunque aún se desconoce el alcance del fuego.

En estado de abandono

De momento, se desconocen las causas del incendio que afecta a esta zona, que en el pasado fue un espacio de ocio en la localidad turística y que, desde hace años, se encuentra en estado de abandono.

El servicio se activó después de que un alertante comunicara el incendio al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

En las labores participan efectivos de los Bomberos, Protección Civil y Policía Local de La Oliva.

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Los diferentes servicios trabajan de manera coordinada en la extinción del incendio, el aseguramiento de la zona y la prevención de posibles riesgos. 

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