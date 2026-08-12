Grave incendio en la antigua zona recreativa de Baku en Corralejo, en el norte de Fuerteventura
Los bomberos, Protección Civil y Policía Local de La Oliva trabajan desde la madrugada de este miércoles para sofocar el fuego en la zona recreativa abandonada
Los equipos de emergencias del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, trabajan desde las dos de la madrugada de este miércoles en la extinción de un incendio originado en la zona recreativa de Baku, en la localidad de Corralejo, según ha confirmado la Policía Local.
El cuerpo de seguridad que, a través de sus redes sociales, ha informado de este incendio, del que no hay que lamentar daños personales, pero sí materiales, según señala, aunque aún se desconoce el alcance del fuego.
En estado de abandono
De momento, se desconocen las causas del incendio que afecta a esta zona, que en el pasado fue un espacio de ocio en la localidad turística y que, desde hace años, se encuentra en estado de abandono.
El servicio se activó después de que un alertante comunicara el incendio al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.
En las labores participan efectivos de los Bomberos, Protección Civil y Policía Local de La Oliva.
Los diferentes servicios trabajan de manera coordinada en la extinción del incendio, el aseguramiento de la zona y la prevención de posibles riesgos.
- San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo
- Cherubini y Arana para vestir de Armani a la UD Las Palmas: el toque final de la metamorfosis
- La Dulcería Parrilla abre un local con obrador en Tomás Miller tras los problemas de Triana
- La desesperada carrera de una familia para coger su vuelo a Canarias
- El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que lleva desde 1977 sirviendo cocina canaria: la carne de cabra es uno de sus platos estrella
- La calle Néstor de la Torre en Las Palmas de Gran Canaria cerrará en septiembre por las noches para su reasfaltado
- El sencillo truco de la NASA para ver el eclipse del 12 de agosto en Canarias sin mirar al Sol: solo necesitas tus manos
- La Aemet avisa de otro repunte del calor en Canarias para mañana miércoles