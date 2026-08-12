Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en CanariasDulcería ParrillaVuelos a CanariasAtascos en Las Palmas de Gran CanariaTiempo en CanariasPedriUD Las PalmasTerremoto en ColombiaExplotación sexual de menores migrantes
instagramlinkedin

Hallan una lancha encallada en Castillo del Romeral e investigan si transportaba droga

La Guardia Civil ha abierto pesquisas para averiguar el paradero de los ocupantes y si la embarcación llevaba paquetes de estupefacientes a bordo

La lancha encallada este miércoles en el Castillo del Romeral.

La lancha encallada este miércoles en el Castillo del Romeral. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de una lancha encallada en la costa del Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana. La embarcación neumática fue encontraba a las tres de la tarde de este miércoles por los agentes, que tratan de averiguar si el suceso guarda relación con el tráfico de drogas por vía marítima.

Los investigadores han empezado las pesquisas para localizar a los ocupantes de la zódiac, que abandonaron el lugar. Se desconoce cuántas personas viajaban a bordo o si se encontraban realizando algún tipo de actividad ilícita.

Agentes de la Guardia Civil en la zona donde se produjo el hallazgo.

Agentes de la Guardia Civil en la zona donde se produjo el hallazgo. / LP/DLP

La lancha encalló en una zona de rocas cercana a la playa, donde ha sido custodiada por los agentes para realizar las averiguaciones pertinentes.

Sin restos de droga

En el lugar tampoco se han localizado de momento restos de estupefacientes, aunque las circunstancias del hallazgo apuntan a un posible transporte de sustancias ilícitas, según señalan fuentes próximas al caso.

Noticias relacionadas y más

Todas las hipótesis se mantienen abiertas a la espera de encontrar nuevos indicios que arrojen luz a lo sucedido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La desesperada carrera de una familia para coger su vuelo a Canarias
  2. San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo
  3. Cherubini y Arana para vestir de Armani a la UD Las Palmas: el toque final de la metamorfosis
  4. La Dulcería Parrilla abre un local con obrador en Tomás Miller tras los problemas de Triana
  5. El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que lleva desde 1977 sirviendo cocina canaria: la carne de cabra es uno de sus platos estrella
  6. El sencillo truco de la NASA para ver el eclipse del 12 de agosto en Canarias sin mirar al Sol: solo necesitas tus manos
  7. El padre de Pedri aclara las calabazas al Tenerife: 'La UD Las Palmas es mejor cantera
  8. La calle Néstor de la Torre en Las Palmas de Gran Canaria cerrará en septiembre por las noches para su reasfaltado

Hallan una lancha encallada en Castillo del Romeral e investigan si transportaba droga

Un coche cae por un desnivel de cuatro metros en Gran Canaria

Un coche cae por un desnivel de cuatro metros en Gran Canaria

Un pasajero conflictivo obliga a desviar a Jerez un vuelo de Binter entre Gran Canaria y Madrid

Un pasajero conflictivo obliga a desviar a Jerez un vuelo de Binter entre Gran Canaria y Madrid

Dos heridos tras volcar un vehículo en Yaiza

Dos heridos tras volcar un vehículo en Yaiza

Crónica de un secuestro en Guanarteme: retienen a un hombre en una nave y le obligan a pagar su liberación en criptomonedas

Sorprenden a un pescador submarino en una zona prohibida de Telde

Sorprenden a un pescador submarino en una zona prohibida de Telde

Retenciones en la GC-1 en dirección sur tras un accidente múltiple entre tres coches

Retenciones en la GC-1 en dirección sur tras un accidente múltiple entre tres coches

Un control en Paseo de Chil destapa tres problemas para un conductor

Un control en Paseo de Chil destapa tres problemas para un conductor
Tracking Pixel Contents