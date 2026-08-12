Hallan una lancha encallada en Castillo del Romeral e investigan si transportaba droga

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de una lancha encallada en la costa del Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana. La embarcación neumática fue encontraba a las tres de la tarde de este miércoles por los agentes, que tratan de averiguar si el suceso guarda relación con el tráfico de drogas por vía marítima.

Los investigadores han empezado las pesquisas para localizar a los ocupantes de la zódiac, que abandonaron el lugar. Se desconoce cuántas personas viajaban a bordo o si se encontraban realizando algún tipo de actividad ilícita.

Agentes de la Guardia Civil en la zona donde se produjo el hallazgo. / LP/DLP

La lancha encalló en una zona de rocas cercana a la playa, donde ha sido custodiada por los agentes para realizar las averiguaciones pertinentes.

Sin restos de droga

En el lugar tampoco se han localizado de momento restos de estupefacientes, aunque las circunstancias del hallazgo apuntan a un posible transporte de sustancias ilícitas, según señalan fuentes próximas al caso.

Todas las hipótesis se mantienen abiertas a la espera de encontrar nuevos indicios que arrojen luz a lo sucedido.