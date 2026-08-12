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Un hombre herido tras una colisión frontal de dos vehículos en Fuerteventura

El varón, de 60 años, fue trasladado al Hospital General con un traumatismo craneal de carácter moderado como consecuencia del accidente, que tuvo lugar en la noche del martes

Ambulancia del SUC en una imagen de archivo.

Ambulancia del SUC en una imagen de archivo. / La Provincia

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Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 60 años ha resultado herido de carácter moderado tras la colisión frontal de dos turismos en la FV-221, a su paso por Puerto del Rosario (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 22.11 horas de este martes y hasta la zona se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, una vez en el lugar, ha comprobado que el afectado presentaba traumatismo craneal de carácter moderado, salvo complicaciones. Seguidamente ha sido trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

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En el lugar del accidente también se personaron efectivos de Bomberos de Puerto del Rosario, que aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, mientras que agentes de la Guardia Civil realizaron el correspondiente atestado.

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