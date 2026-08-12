Un incendio calcina por completo una caseta de obra usada como vivienda en Lanzarote
El incidente ocurrido en Puerto del Carmen (Tías) en la madrugada de este miércoles, movilizó a los bomberos de dos parques de la Isla, quienes utilizaron 2.000 litros de agua para sofocar el fuego
Un incendio declarado durante la madrugada de este miércoles en una caseta de obra utilizada como vivienda ha movilizado a los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote en la localidad de Puerto del Carmen, dentro del municipio de Tías.
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recibió la alerta del incidente a las 3:11 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que advertía de un fuego activo en un inmueble en el Camino del Puerto.
Hasta la zona se desplazaron dotaciones de bomberos procedentes de los parques Central y Sur para atender la incidencia.
Extinción total del fuego con 2.000 litros de agua
A la llegada de las unidades de emergencia, efectivos de la Policía Local ya custodiaban el perímetro de seguridad. Los bomberos comprobaron que las llamas afectaban por completo a una caseta de obra que venía utilizándose de manera habitual como vivienda particular.
El equipo de rescate procedió de inmediato a realizar las labores de ataque al fuego. Para sofocar las llamas por completo y garantizar la seguridad en el entorno, los bomberos requirieron la descarga de un total de 2.000 litros de agua. Tras verificar la eliminación de posibles puntos calientes y asegurar la estructura calcinada, el operativo dio por finalizado el servicio.
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