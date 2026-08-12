Un pasajero conflictivo obliga a desviar a Jerez un vuelo de Binter entre Gran Canaria y Madrid
El avión ha aterrizado en el aeropuerto gaditano tras un incidente a bordo que ha provocado retrasos y pone en riesgo las conexiones de varios viajeros
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El vuelo NT6004 de Binter, que cubría este miércoles la ruta entre Gran Canaria y Madrid, ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Jerez debido al comportamiento conflictivo de uno de sus pasajeros. Según los propios pasajeros, el hombre mostraba una actitud alterada y aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Este último extremo no ha sido confirmado oficialmente.
El avión permanece en Jerez a la espera de poder retomar el trayecto hacia Madrid. El desvío está causando preocupación entre los viajeros con vuelos de conexión.
Por el momento, ni Binter ni las autoridades aeroportuarias han comunicado oficialmente las circunstancias concretas del incidente.
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