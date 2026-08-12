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Un pasajero conflictivo obliga a desviar a Jerez un vuelo de Binter entre Gran Canaria y Madrid

El avión ha aterrizado en el aeropuerto gaditano tras un incidente a bordo que ha provocado retrasos y pone en riesgo las conexiones de varios viajeros

Desvían a Jerez un vuelo de Binter por el comportamiento conflictivo de un pasajero

Desvían a Jerez un vuelo de Binter por el comportamiento conflictivo de un pasajero

La Provincia

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Bruno Betancor

El vuelo NT6004 de Binter, que cubría este miércoles la ruta entre Gran Canaria y Madrid, ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Jerez debido al comportamiento conflictivo de uno de sus pasajeros. Según los propios pasajeros, el hombre mostraba una actitud alterada y aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Este último extremo no ha sido confirmado oficialmente.

Imagen a tiempo real de vuelo NT6004 de Binter

Imagen a tiempo real de vuelo NT6004 de Binter / La Provincia

El avión permanece en Jerez a la espera de poder retomar el trayecto hacia Madrid. El desvío está causando preocupación entre los viajeros con vuelos de conexión.

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Por el momento, ni Binter ni las autoridades aeroportuarias han comunicado oficialmente las circunstancias concretas del incidente.

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