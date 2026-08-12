Retenciones en la GC-1 en dirección sur tras un accidente múltiple entre tres coches

Un accidente múltiple en el que se han visto implicados tres vehículos está provocando retenciones en la GC-1 en dirección sur, a la altura del cementerio de Las Palmas de Gran Canaria.

Los agentes de Atestados se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes. Los coches afectados ya han sido apartados de la calzada, aunque la colisión continúa generando dificultades circulatorias en este punto de la capital grancanaria.

El incidente se produce en unos días especialmente complicados para la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria debido al cierre del viaducto del Guiniguada. Las obras de impermeabilización y rehabilitación mantienen cortada esta infraestructura en sentido sur durante las 24 horas.

Como consecuencia del cierre, parte de la circulación está siendo desviada desde la avenida Pintor Felo Monzón hacia la avenida Juan Carlos I y los túneles de Julio Luengo. Otro de los recorridos alternativos conduce desde los túneles de La Ballena hasta la Avenida Marítima y, posteriormente, la GC-1, lo que ha incrementado la presión circulatoria en estas vías.

La ciudad viene registrando desde el comienzo de las obras más retenciones de las habituales en distintos puntos, especialmente durante las horas de mayor afluencia. El accidente de este miércoles ha complicado todavía más la circulación en dirección sur.

Por el momento, no ha trascendido si alguna persona ha resultado herida ni las circunstancias en las que se produjo la colisión. Se recomienda extremar la precaución y planificar los desplazamientos.