Sorprenden a un pescador submarino en una zona prohibida de Telde

La Policía Local de Telde ha intervenido varios aparejos de pesca y distintas piezas capturadas después de detectar a un individuo realizando pesca submarina en una zona expresamente prohibida del municipio.

Los agentes actuaron tras comprobar que se estaba desarrollando esta actividad en un área en la que no está permitida y procedieron a retirar tanto el material utilizado como las capturas obtenidas.

La intervención ha derivado además en las correspondientes actas de denuncia por infracción de la normativa vigente en materia de pesca y protección del medio marino.

Los agentes intervinieron los aparejos y las capturas

Durante la actuación, la Policía Local se incautó de diversos útiles empleados para la pesca submarina y de varias piezas que ya habían sido capturadas.

Entre el material intervenido se encontraban los aparejos utilizados durante la actividad, que quedó interrumpida tras la llegada de los agentes.

La Policía Local recuerda que la pesca submarina no puede practicarse libremente en cualquier punto de la costa y que existen zonas sometidas a restricciones específicas.

Una práctica que puede afectar al ecosistema marino

Desde el cuerpo municipal advierten de que realizar pesca submarina en áreas prohibidas no constituye únicamente una infracción administrativa.

Este tipo de actuaciones puede suponer también un riesgo para los ecosistemas marinos y para la conservación de los recursos naturales.

Por este motivo, los agentes insisten en la necesidad de respetar tanto las zonas autorizadas como las limitaciones establecidas por la normativa pesquera.

La Policía de Telde avisa: seguirán denunciando estas infracciones

La Policía Local ha lanzado un mensaje claro tras esta intervención: mantendrá la vigilancia sobre este tipo de prácticas y continuará denunciando los incumplimientos que detecte.

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El cuerpo municipal subraya que la protección del medio marino depende también del cumplimiento de las normas por parte de quienes practican actividades recreativas o pesqueras en la costa.