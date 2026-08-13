Cae en Lanzarote uno de los ladrones más activos de robos en hoteles

La Guardia Civil ha detenido en Playa Blanca, en Yaiza (en el sur de Lanzarote), a un varón presuntamente relacionada con cuatro hurtos cometidos en establecimientos turísticos de la localidad. La actuación se desarrolló después de que los agentes detectaran un incremento de este tipo de delitos en la demarcación policial de Yaiza, especialmente durante la segunda semana de julio, cuando llegaron a registrarse cuatro hechos en apenas 24 horas.

La investigación fue asumida por efectivos del Puesto Principal de Yaiza, perteneciente a la Comandancia de Las Palmas, a raíz de las denuncias presentadas por varias personas afectadas.

Las pesquisas permitieron establecer una posible conexión entre distintos robos cometidos en complejos turísticos de Playa Blanca y una misma persona.

La geolocalización de un móvil permitió localizar al sospechoso

Uno de los elementos que resultó determinante para avanzar en la investigación fue la geolocalización de uno de los teléfonos móviles sustraídos.

Según explica la Guardia Civil, uno de los afectados acudió a dependencias policiales para denunciar el hurto de su terminal. Posteriormente, activó la función de localización del dispositivo y comprobó que el teléfono señalaba una ubicación situada en una parada de guaguas de Playa Blanca.

Ante esta información, una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar para comprobar los datos. Los agentes identificaron a las personas que se encontraban en la parada, entre ellas el posteriormente detenido.

El detenido presuntamente vigilaba a los huéspedes antes de acceder a sus habitaciones y utilizaba el transporte público para moverse entre los establecimientos

Durante la actuación, los efectivos localizaron el teléfono móvil en el interior de una mochila que llevaba el sospechoso. El hallazgo adquirió mayor relevancia al comprobar que en el mismo bolso había otros efectos que, según la investigación, podían guardar relación con denuncias por hurtos formuladas pocas horas antes.

A partir de ese momento, los investigadores ampliaron las pesquisas para determinar el origen de esos objetos y comprobar si existía una relación entre su propietario y los diferentes delitos denunciados en la zona.

Las cámaras ayudaron a reconstruir sus movimientos

El análisis de las pruebas permitió a los agentes situar al detenido en el mismo contexto temporal y espacial en el que se habían producido otros de los hurtos investigados.

Una parte importante de las pesquisas se centró en las imágenes registradas por los sistemas de videovigilancia instalados en la zona. Según la Guardia Civil, las grabaciones permitieron identificar al sospechoso portando la misma mochila que posteriormente fue recuperada durante la intervención policial.

Las imágenes fueron utilizadas para contrastar sus movimientos con los momentos y lugares en los que se habían denunciado los distintos hechos. De esta manera, los investigadores pudieron avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y establecer presuntamente su vinculación con varios de los hurtos.

La investigación concluyó que el sospechoso habría actuado en diferentes complejos turísticos de Playa Blanca, aprovechando los momentos en los que los huéspedes se encontraban fuera de sus habitaciones.

Objetos recuperados por la Guardia Civil al ladrón que robó en hoteles de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. / Guardia Civil

Vigilaba previamente a los huéspedes

De acuerdo con las pesquisas desarrolladas por los agentes, el detenido habría seguido un procedimiento similar en los distintos casos.

La Guardia Civil sostiene que realizaba previamente labores de vigilancia sobre los turistas para comprobar que no se encontraban dentro de sus habitaciones. Una vez que confirmaba la ausencia de los ocupantes, presuntamente accedía a los alojamientos y se apoderaba de objetos de valor.

Los investigadores también determinaron que utilizaba el transporte público para desplazarse entre diferentes puntos de Playa Blanca. Según la hipótesis policial, esta forma de movilidad le habría permitido cambiar de ubicación con facilidad y dificultar tanto su seguimiento como su posterior localización.

La utilización de guaguas para desplazarse entre las zonas donde se encontraban los establecimientos investigados fue, por tanto, otro de los elementos incorporados a las diligencias.

La investigación comenzó tras un repunte de hurtos

La actuación policial se puso en marcha después de detectar un aumento significativo de los hurtos en la demarcación del Puesto Principal de Yaiza.

El episodio alcanzó su mayor intensidad durante la segunda semana de julio, periodo en el que llegaron a producirse cuatro delitos en un intervalo de solo 24 horas. Este incremento llevó a los agentes a intensificar las investigaciones para tratar de determinar si los diferentes casos podían estar relacionados.

La recuperación de uno de los teléfonos y de otros efectos denunciados permitió abrir una nueva línea de trabajo que terminó vinculando al detenido con los hechos investigados.

Finalmente, el arresto se produjo el 4 de agosto. La persona detenida fue puesta posteriormente a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias elaboradas por los investigadores.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de actuaciones forman parte de las labores destinadas a reforzar la seguridad en las zonas turísticas de Lanzarote, especialmente durante los periodos de mayor presencia de visitantes.

La investigación policial se enmarca así en las actuaciones de la Guardia Civil para proteger tanto a los visitantes como sus bienes en los principales enclaves turísticos de la isla.