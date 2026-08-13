Detenido en Fuerteventura un hombre buscado por cuatro órdenes judiciales para ingresar en prisión

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a un hombre sobre el que pesaban cuatro reclamaciones judiciales de detención e ingreso en prisión por delitos de estafa. Las órdenes habían sido dictadas por diferentes Juzgados de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria.

El arrestado también figuraba como investigado en varias denuncias por estafa presentadas en la Comisaría de Puerto del Rosario, que habían sido remitidas a los correspondientes órganos judiciales.

Localizarlo, sin embargo, no resultó sencillo. Según la investigación policial, el hombre era consciente de las requisitorias que tenía pendientes y cambiaba con frecuencia de lugar de residencia para tratar de evitar su detención.

Viviendas vacacionales reservadas por su pareja

Entre las estrategias que presuntamente empleaba para dificultar su localización estaba alojarse en diferentes viviendas vacacionales situadas fuera de la demarcación policial.

Las reservas de estos alojamientos se realizaban además a nombre de su pareja sentimental, una circunstancia que complicaba las gestiones de los investigadores para determinar dónde se encontraba.

Los agentes comenzaron entonces a recopilar información sobre sus movimientos. Una vez obtenidos los datos necesarios, efectivos de la Brigada Local de Policía Judicial, en colaboración con agentes de la Brigada de Información y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Puerto del Rosario, desplegaron un dispositivo de vigilancia y seguimiento.

Un operativo permitió localizarlo

Las pesquisas terminaron permitiendo a los investigadores averiguar el alojamiento en el que se encontraba el reclamado junto a su pareja.

Los agentes procedieron finalmente a su detención el pasado 5 de agosto y lo trasladaron hasta dependencias policiales para continuar con las correspondientes diligencias.

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Una vez finalizado el procedimiento policial, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.